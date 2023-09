Brookfield Infrastructure Corporation est une société d'infrastructure. La société a pour objectif d'offrir aux investisseurs une flexibilité d'accès à un portefeuille d'actifs d'infrastructure diversifié à l'échelle mondiale. La société possède et exploite des actifs dans les secteurs des services publics, du transport, des activités intermédiaires et des données en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe. L'exploitation réglementée de transport de gaz de la société au Brésil exploite environ 2 000 kilomètres de pipelines de transport de gaz naturel dans les États de Rio de Janeiro, Sao Paulo et Minas Gerais. La société est une filiale de Brookfield Asset Management Inc.

Secteur Services aux collectivités de gaz