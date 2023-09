Brookfield Infrastructure Partners L.P. possède et exploite des entreprises de services publics, de transport, de services intermédiaires et de données en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : les services publics, le transport, le secteur intermédiaire et les données. Le segment des services publics est constitué d'activités de transport réglementées (gaz naturel et électricité) et de distribution commerciale et résidentielle (électricité, gaz naturel et raccordements d'eau). Le segment du transport est constitué d'actifs d'infrastructure qui fournissent des services de transport, de stockage et de manutention de marchandises, de produits de base et de passagers. Il se compose d'entreprises, telles que ses opérations ferroviaires et de routes à péage. Le segment intermédiaire est composé de systèmes qui fournissent des services de transport, de collecte et de traitement du gaz naturel, et de stockage. Le segment des données est composé d'infrastructures essentielles desservant des clients dans les secteurs des télécommunications, de la fibre optique et du stockage de données.

