Fonds de revenu Brookfield Real Assets Inc. déclare des distributions mensuelles pour janvier, février et mars 2022, payables respectivement le 27 janvier 2022, le 17 février 2022 et le 24 mars 2022.

Brookfield Real Assets Income Fund Inc. a annoncé que son conseil d'administration a déclaré les distributions mensuelles du Fonds de 0,1990 $ par part pour janvier, février et mars 2022. Les dates d'enregistrement sont respectivement le 19 janvier 2022, le 9 février 2022 et le 16 mars 2022. Les dates d'expiration sont respectivement le 18 janvier 2022, le 8 février 2022 et le 15 mars 2022. Les dates de paiement sont respectivement le 27 janvier 2022, le 17 février 2022 et le 24 mars 2022.