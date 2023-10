Brookfield, par l'intermédiaire de sa filiale Brookfield Reinsurance, envisage d'entrer dans le secteur florissant de l'assurance retraite au Royaume-Uni et est ouvert à une acquisition pour soutenir la croissance, ont déclaré à Reuters trois personnes familières avec le sujet.

La société scrute le marché à la recherche de transactions potentielles pour accéder au secteur des rentes en gros, où les cibles possibles pourraient inclure des sociétés comme Just Group et Pension Insurance Corporation, ont déclaré deux de ces personnes.

Les rentes globales sont une forme d'assurance par laquelle le régime de retraite d'une entreprise se décharge de ses obligations sur un assureur.

Les délibérations n'en sont qu'à leur début et il n'y a aucune certitude que Brookfield procédera à l'opération ou à une transaction, ont averti ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Brookfield a scindé sa branche de réassurance en 2021 en tant qu'entité cotée séparément. Toutefois, l'unité passe des contrats de services d'administration et de gestion avec son ancienne société mère.

Brookfield investit les actifs créés par Brookfield Reinsurance en Amérique du Nord dans le cadre de l'accord de services.

Brookfield, Just Group et Pension Insurance Corporation se sont refusés à tout commentaire.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large où des sociétés de courtage telles que Brookfield et Apollo Global Management ont, ces dernières années, investi le secteur de l'assurance vie et des rentes à la recherche de capitaux à investir à long terme.

Selon un rapport de McKinsey & Co datant du début de l'année 2022, les investisseurs privés gèrent actuellement plus de 900 milliards de dollars d'actifs d'assurance vie et de rentes en Europe occidentale et en Amérique du Nord.

Pour Brookfield, une opération au Royaume-Uni marquerait son premier investissement en dehors de l'Amérique du Nord par l'intermédiaire de sa branche réassurance.

Cette année, elle a embauché un ancien banquier d'affaires, Shashank Bhalla, en tant que responsable de la réassurance en Europe pour superviser les efforts, a déclaré l'une des personnes.

Les rentes en bloc ont gagné en popularité au Royaume-Uni parmi les administrateurs de régimes de retraite, avec près de 30 milliards de livres (36,64 milliards de dollars) d'engagements de retraite transférés au secteur de l'assurance l'année dernière, selon les données du courtier Aon.

Outre Just Group et Pension Insurance Corporation, les acteurs existants sont Aviva, Legal & General, Phoenix Group et Rothesay Life. M&G est revenu sur le marché cette année.

La Banque d'Angleterre s'est inquiétée de la croissance rapide du marché des rentes en gros, invitant les assureurs à ne pas "se lancer à corps perdu dans de nouvelles affaires à court terme".

La Grande-Bretagne représente un marché important pour les investissements de Brookfield, avec 1,3 trillion de livres de régimes de retraite à prestations définies dans le secteur privé britannique à la fin du mois de septembre 2022. (1 $ = 0,8189 livre) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro, Amy-Jo Crowley et Iain Withers ; Reportage complémentaire de Carolyn Cohn ; Rédaction de Anousha Sakoui et Josie Kao)