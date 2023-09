Corporation Renouvelable Brookfield se concentre sur les marchés de l'électricité du Nord-Est, du centre du littoral de l'Atlantique et de la Californie, et exerce des activités dans d'autres États du centre du continent, dont le Minnesota et la Louisiane. Les activités de la société consistent en environ 12 812 mégawatts (MW) de capacité hydroélectrique, éolienne, solaire, de stockage et auxiliaire installée au Brésil, en Colombie, aux États-Unis et en Europe. Elle possède des installations d'une capacité totale de plus de 1 565 MW situées dans environ 12 États brésiliens. La majorité de sa capacité hydroélectrique aux États-Unis est située à New York, en Pennsylvanie et en Nouvelle-Angleterre. Dans l'État de New York, il s'agit d'un producteur d'énergie indépendant qui possède environ 74 installations hydroélectriques d'une capacité installée totale de plus de 711 MW. En Pennsylvanie, la société possède quatre installations hydroélectriques d'une puissance installée totale de plus de 742 MW. En Nouvelle-Angleterre, elle possède environ 47 centrales hydroélectriques et une centrale à réserve pompée.