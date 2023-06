Brookfield Renewable Partners L.P. : National Bank Financial à l'achat

Brookfield Renewable Partners L.P. est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille d'actifs qui produisent de l'électricité à partir de ressources renouvelables. La société fonctionne comme une plate-forme d'énergie renouvelable pure. Ses segments comprennent l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, le stockage et autres, et les entreprises. Elle exploite des actifs de production d'énergie renouvelable, qui comprennent des installations hydroélectriques classiques et des installations éoliennes situées en Amérique du Nord, en Colombie, au Brésil et en Europe. Le portefeuille de la société comprend une capacité d'environ 19 400 mégawatts (MW) et 5 274 installations de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Elle dispose d'un pipeline de plus de 18 000 MW de développement de production d'énergie renouvelable, diversifié sur 27 marchés dans plus de 17 marchés.