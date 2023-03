Brookfield Renewable Partners L P : 2022 Annual Report (Français)

2022 R A P P O R T A N N U E L Brookfield Renewable Partners L.P.

Nos activités Nous investissons directement dans des actifs d'énergie renouvelable et de solutions durables, mais aussi par l'intermédiaire de partenaires institutionnels, de coentrepreneurs et d'autres ententes. À l'échelle de la société, nous comptons sur notre vaste expérience en matière d'exploitation pour maintenir et accroître la valeur de nos actifs, faire croître les flux de trésorerie annuellement et cultiver des relations positives avec les parties prenantes locales. Nous tenons compte d'actifs que nous pouvons exploiter par l'intermédiaire d'un portefeuille de projets prioritaires en croissance qui, s'il est financé, nous offrirait la possibilité de détenir près de la majorité des parts du marché. Composé d'actifs d'énergie renouvelable, notre portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, qui représente plus de 98 % de nos activités, regroupe une puissance d'exploitation d'environ 25 400 mégawatts (« MW ») et une production moyenne à long terme (« MLT ») annualisée d'environ 69 700 GWh, auquel s'ajoute un portefeuille de projets en développement d'environ 110 000 MW. Le tableau suivant présente notre portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable en exploitation au 31 décembre 2022 : Réseaux Puissance MLT1 Capacité hydro- Centrales d'accumulation Hydroélectricité graphiques (MW) (GWh) (GWh) Amérique du Nord États-Unis 2 30 136 2 905 11 963 2 543 Canada 19 33 1 361 5 178 1 261 49 169 4 266 17 141 3 804 Colombie3 11 17 2 953 15 891 3 703 Brésil 27 43 940 4 811 - Énergie éolienne 87 229 8 159 37 843 7 507 Amérique du Nord États-Unis 4 - 39 3 652 11 934 - Canada - 4 483 1 438 - - 43 4 135 13 372 - Europe - 42 1 118 2 551 - Brésil - 19 457 1 950 - Asie - 21 1 225 3 104 - - 125 6 935 20 977 - Énergie solaire destinée aux réseaux publics.. - 149 3 957 8 476 - Énergie décentralisée et solutions durables Production décentralisée5 - 6 238 2 055 2 439 - Accumulation et divers6 2 23 4 271 - 5 220 2 6 261 6 326 2 439 5 220 89 6 764 25 377 69 735 12 727 La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 décembre 2022, en tenant compte de toutes nos installations sur une base consolidée et annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales d'accumulation par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la rubrique 5.A « Partie 9 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Comprend une centrale de stockage par batteries en Amérique du Nord (20 MW). Comprend deux centrales éoliennes en Colombie (32 MW). Comprend une centrale de stockage par batteries en Amérique du Nord (10 MW). Comprend neuf centrales à piles à combustible en Amérique du Nord (10 MW). Comprend les centrales d'accumulation par pompage en Amérique du Nord (633 MW) et en Europe (2 088 MW), quatre centrales alimentées à la biomasse au Brésil (175 MW), une centrale de cogénération en Colombie (300 MW), une centrale de cogénération en Amérique du Nord (105 MW) et deux centrales de cogénération en Europe (124 MW).

Nous avons récemment effectué des investissements prudents et structurés au sein de notre portefeuille de solutions durables, se composant de catégories d'actifs de transition émergents, qui nous permettront d'être en bonne posture pour saisir, grâce à nos investissements initiaux, des occasions d'investissement d'envergure en matière de décarbonation à l'avenir. Ce portefeuille comprend des placements dans des sociétés qui détiennent des actifs de captage et de stockage de carbone (« CSC ») en exploitation totalisant 47 000 tonnes métriques par an, des actifs de production de gaz naturel renouvelable (« GNR ») de source agricole ayant une capacité de production de 3 millions de millions métriques d'unités thermiques britanniques (« MMBtu ») par an et plus de 1 million de tonnes de matériaux recyclés. Notre portefeuille de projets en développement durable comprend des possibilités d'investissement dans des projets de CSC d'une capacité pouvant s'élever à 8 millions de tonnes métriques par an, 19 centres de récupération de matériaux qui produiraient 2 millions de tonnes de matériaux recyclés et 70 digesteurs d'une capacité de production annuelle de plus de 3 millions de MMBtu de GNR.

Le tableau suivant présente la production moyenne à long terme annualisée de notre portefeuille sur une base consolidéeet trimestrielle au 31 décembre 2022 : PRODUCTION (GWh)1 T1 T2 T3 T4 Total Hydroélectricité Amérique du Nord États-Unis 3 402 3 469 2 171 2 921 11 963 Canada 1 235 1 489 1 236 1 218 5 178 4 637 4 958 3 407 4 139 17 141 Colombie 3 632 3 985 3 881 4 393 15 891 Brésil 1 183 1 198 1 214 1 216 4 811 9 452 10 141 8 502 9 748 37 843 Énergie éolienne Amérique du Nord États-Unis 3 212 3 138 2 631 2 953 11 934 Canada 400 345 273 420 1 438 3 612 3 483 2 904 3 373 13 372 Europe 772 553 496 730 2 551 Brésil 371 494 606 479 1 950 Asie 737 760 776 831 3 104 5 492 5 290 4 782 5 413 20 977 Énergie solaire destinée aux réseaux 1 965 2 219 2 380 1 912 8 476 publics Énergie décentralisée et solutions 481 714 719 525 2 439 durables Total 17 390 18 364 16 383 17 598 69 735 La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 décembre 2022, en tenant compte de toutes nos installations sur une base annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales d'accumulation par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la rubrique 5.A « Partie 9 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ».