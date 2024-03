Comprend neuf centrales à piles à combustible en Amérique du Nord (10 MW) et des centrales de stockage par pompage en Amérique du Nord (633 MW) et en Europe (2 088 MW).

La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 décembre 2023, en tenant compte de toutes nos installations sur une base consolidée et annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales de stockage par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la rubrique 5.A « Partie 9 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ».

Composé d'actifs d'énergie renouvelable, notre portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, qui représente plus de 97 % de nos activités, regroupe une puissance d'exploitation d'environ 31 800 mégawatts (« MW ») et une production moyenne à long terme (« MLT ») annualisée d'environ 93 000 GWh, auquel s'ajoute un portefeuille de projets en développement d'environ 155 400 MW.

Nous investissons directement dans des actifs d'énergie renouvelable et de solutions durables, mais aussi par l'intermédiaire de partenaires institutionnels, de coentrepreneurs ou d'autres ententes. À l'échelle de la société, nous comptons sur notre vaste expérience en matière d'exploitation pour maintenir et accroître la valeur de nos actifs, faire croître les flux de trésorerie annuellement et cultiver des relations positives avec les parties prenantes locales. Notre portefeuille compte des actifs que nous pouvons exploiter par l'intermédiaire d'un portefeuille de projets prioritaires en croissance qui, s'il est financé, nous offrirait la possibilité de détenir près de la majorité des parts du marché.

Nous avons également effectué des investissements au sein de notre portefeuille de solutions durables comprenant des actifs et des entreprises qui favorisent la transition vers la carboneutralité au moyen de technologies émergentes bien établies qui nécessitent des capitaux pour croître, ainsi que dans des entreprises où, à notre avis, nous pourrons mettre à profit notre accès aux capitaux et aux partenariats pour accélérer notre croissance. Ce portefeuille comprend notre participation dans Westinghouse (entreprise mondiale spécialisée dans les services nucléaires de premier plan) ainsi que des participations dans des actifs de captage et de stockage de carbone (« CSC ») en exploitation totalisant 57 000 tonnes métriques par année (« kMt/a »), des actifs de production de gaz naturel renouvelable (« GNR ») de source agricole ayant une capacité de production annuelle de 3 millions de millions métriques d'unités thermiques britanniques (« MMBtu »), et plus de 1 million de tonnes de matériaux recyclés par an. Notre portefeuille de projets de solutions durables comprend des possibilités d'investissement dans des projets additionnels de CSC d'une capacité de 14 millions de tonnes métriques par année (« MMt/a »), 1,6 million de tonnes de matériaux recyclés, une capacité de production annuelle d'environ 3,5 millions de MMBtu de GNR, une usine de panneaux solaires dont l'ensemble fabriqué par année peut produire jusqu'à 5 000 MW et une installation de production d'ammoniac vert d'une capacité de 1 million de tonnes par année alimentée entièrement par des énergies renouvelables.

Le présent rapport annuel renferme de l'information prospective, au sens prescrit par les lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Nous pouvons formuler de tels énoncés dans le présent rapport annuel et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et des organismes de réglementation au Canada. Se reporter à la « Partie 10 - Mise en garde ». Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS dans le présent rapport annuel. Se reporter à la « Partie 10 - Mise en garde ».

Énoncé concernant les énoncés prospectifs et les mesures non conformes aux IFRS

Nous avons généré des fonds provenant des activités records de plus de 1,1 milliard $, ou 1,67 $ par part, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'exercice précédent, notamment de solides résultats au quatrième trimestre (au cours duquel les fonds provenant des activités par part ont augmenté de 9 %). En effet, nous avons tiré parti de la diversification de nos actifs, de flux de trésorerie contractuels de première qualité assortis de clauses d'indexation sur l'inflation, de la croissance interne et de l'apport des acquisitions.

Compte tenu de notre excellent rendement financier, de nos liquidités robustes et de nos perspectives positives à l'égard de l'entreprise, nous sommes heureux d'annoncer une hausse de plus de 5 % de nos distributions, ce qui porte la distribution annualisée à 1,42 $ par part. Énergie Brookfield enregistre ainsi une croissance annuelle de ses distributions d'au moins 5 % pour la treizième année d'affilée depuis qu'elle a fait son introduction en bourse en 2011.

Notre envergure mondiale et notre capacité d'offrir des solutions de décarbonation à grande échelle continuent d'avoir une incidence positive sur notre rendement et permettent à notre proposition de valeur de se démarquer auprès de nos clients. D'un producteur d'énergie renouvelable spécialisé, nous sommes devenus une plateforme de solutions d'énergie renouvelable et de décarbonation de premier plan, ce qui signifie qu'un plus grand éventail de possibilités de croissance et d'occasions avantageuses s'offre à nous. Toutefois, aujourd'hui comme demain, nous continuons de nous mesurer selon la valeur que nous apportons à nos actionnaires.

Nous nous sommes taillé une place de supermajor mondial des énergies propres en accroissant notre puissance de production, en renforçant nos capacités et en étendant nos relations. À l'heure actuelle, notre production d'énergie renouvelable en exploitation s'élève à une puissance de près de 33 000 mégawatts et notre portefeuille de projets en développement pourrait ajouter jusqu'à environ 155 000 mégawatts. De plus, nous avons élargi les activités de notre secteur solutions durables, qui ont généré environ 5 % des fonds provenant des activités au cours de l'exercice, et nous disposons d'un portefeuille de projets d'une grande visibilité destiné au développement de ce secteur, qui complète nos activités de production d'énergie renouvelable.

L'exercice 2023 s'est avéré un autre exercice fructueux pour notre entreprise. Notre approche rigoureuse en matière de développement et de souscription nous a permis de continuer à générer de solides rendements et de veiller au progrès de nos plans d'affaires. Nos résultats en témoignent : nous avons dégagé des fonds provenant des activités sans précédent et avons connu un exercice record en ce qui a trait aux capitaux investis et au développement d'actifs. Nous continuons d'afficher un bilan exemplaire et disposons d'une grande souplesse pour continuer à atteindre nos objectifs de rendement pour nos actionnaires.

Au cours des douze derniers mois, la course vers l'amélioration de la puissance informatique a été corroborée par l'augmentation de la demande de certains produits, notamment de puces électroniques. Néanmoins, nous sommes d'avis que la plupart des investisseurs ne saisissent pas encore l'importance d'une source d'électricité stable pour être à même d'assurer la croissance des centres de données et de la puissance informatique.

très grande capitalisation en tant qu'entreprises bénéficiant de la croissance la plus imposante et la plus rapide au monde continue de se renforcer. Depuis 2020, les secteurs infonuagiques de ces entreprises ont connu un essor annualisé de plus de 30 %, soit les secteurs ayant la croissance la plus élevée et dégageant les meilleures marges. La demande d'infonuagique découlant de la transformation numérique et l'adoption d'outils fondés sur l'intelligence artificielle (IA) poussent ces entreprises à continuer d'investir massivement dans leurs fonctionnalités et capacités, et deux des principaux éléments nécessaires pour fournir ces produits sont la puissance informatique et l'électricité.

d'environ 15 milliards $ et en clôturant l'exercice avec des liquidités disponibles de plus de 4 milliards $, ce qui permettra à la Société de saisir l'occasion pour investir des capitaux afin de réaliser des rendements solides ajustés au risque.

Nous avons investi, ou convenu d'investir, un montant record de capitaux s'élevant à 9 milliards $ (montant net de 2 milliards $ pour Énergie Brookfield) dans des placements rentables dans l'ensemble de nos principaux marchés et avons conclu un certain nombre de transactions importantes au cours du quatrième trimestre, dont Westinghouse et Deriva Energy, ce qui a permis d'accroître immédiatement nos flux de trésorerie.

Nous avons accéléré nos activités de développement, en mettant en service, à l'échelle mondiale, de nouvelles capacités de production d'énergie propre, notamment éolienne, solaire et de stockage par batteries, d'une puissance de près de 5 000 mégawatts pour diversifier et augmenter davantage nos flux de trésorerie. Nous prévoyons que les capacités que nous avons mises en service généreront un apport d'environ 60 millions $ au titre des fonds provenant des activités supplémentaires annualisés.

Les plus grandes sociétés infonuagiques fonctionnent avec de l'énergie propre. Elles ont des objectifs de consommation d'énergie propre de 100 %, qui augmentent d'environ 50 % par année depuis les dernières années, et sont les plus grands acheteurs d'énergie verte à l'échelle mondiale. Toutefois, la forte consommation d'électricité de l'IA agit comme multiplicateur de la demande en énergie, qui devient de plus en plus un goulot d'étranglement pour la croissance de l'infonuagique. Par exemple, l'intégration de l'IA consomme au-delà de dix fois plus d'électricité lorsqu'elle s'inscrit dans un processus de recherche normal. Déjà, l'accélération de la tendance mondiale vers la transformation numérique entraînait une modification des besoins en électricité, qui sont désormais démultipliés par la mise en œuvre de l'IA. L'énergie renouvelable, la forme de production d'électricité en vrac la plus abordable, est la solution tout indiquée à la hausse de la demande d'électricité.

En outre, comme l'envergure et la consommation d'énergie des centres de données vont grandissant, ces installations exercent une pression sur les réseaux électriques mondiaux. Par conséquent, certains organismes de réglementation exigent des promoteurs de centres de données qu'ils fournissent une solution énergétique afin d'obtenir les autorisations préalables à l'établissement d'un centre. Cette obligation place l'énergie sur le chemin critique vers la croissance de ces entreprises technologiques. À l'instar de l'électrification de grands secteurs comme ceux des sociétés industrielles et de transport, cette tendance crée un contexte dans lequel des augmentations importantes de la demande de nouveaux projets d'électricité deviennent, pour la première fois depuis des décennies, une réalité sur les marchés développés.

En général, on estime que la consommation d'électricité mondiale des centres de données représentera environ 10 % de la demande d'électricité totale d'ici 2030 (alors qu'elle représente environ 2 % aujourd'hui). Pour satisfaire les besoins des centres de données uniquement - sans tenir compte de la pénétration des véhicules électriques ou d'une électrification d'ordre plus général - on devra fournir des capacités de génération supplémentaires équivalant à la taille actuelle du réseau des États-Unis.

Depuis près d'une décennie, nous avons positionné notre entreprise pour tirer parti de ces tendances. L'établissement d'une plateforme de développement mondiale de pointe, combiné à l'attention que nous avons portée dès le début à nos activités de commercialisation de l'électricité, nous a permis de répondre aux besoins des plus grands acheteurs à forte croissance d'énergie verte. Les sociétés technologiques mondiales sont nos plus grands clients commerciaux depuis des années, car nous avons su nous démarquer grâce à notre envergure et à notre crédibilité en menant à bien de nouveaux projets de production d'électricité à temps pour stimuler leur croissance.

Notre capacité d'offrir des solutions d'énergie propre d'envergure en tout temps et dans de nombreux pays permet à notre entreprise de continuer à bénéficier largement de cette forte croissance de la demande au fil du temps. Qui plus est, notre capacité d'offrir des solutions uniques et personnalisées à grande échelle nous permet de nous détacher de la concurrence et de dégager de meilleurs rendements dans le cadre de contrats bilatéraux. Nous avons conclu des contrats pour fournir une puissance dépassant 60 térawattheures aux grandes entreprises technologiques au cours des deux dernières années, une quantité qui devrait augmenter drastiquement au cours des prochaines années.

Par conséquent, dans l'avenir, nous nous attendons à ce que la vaste majorité de nos nouveaux projets d'énergie renouvelable en développement soit contractée par des clients institutionnels, chez qui nous observons une forte demande à l'égard de nos produits distinctifs offerts selon des modalités contractuelles attrayantes. À l'heure actuelle, les clients institutionnels ont contracté une production d'environ 22 térawattheures par année, ce qui représente environ 30 % du total des volumes visés par contrat, soit