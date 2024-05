Brookfield Renewable Partners L.P. R A P P O R T I N T E R M É D I A I R E D U P R E M I E R T R I M E S T R E

NOS ACTIVITÉS Nous investissons directement dans des actifs d'énergie renouvelable et de solutions durables, mais aussi par l'intermédiaire de partenaires institutionnels, de coentrepreneurs ou d'autres ententes. À l'échelle de la société, nous comptons sur notre vaste expérience en matière d'exploitation pour maintenir et accroître la valeur de nos actifs, faire croître les flux de trésorerie annuellement et cultiver des relations positives avec les parties prenantes locales. Composé d'actifs d'énergie renouvelable, notre portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, qui représente plus de 97 % de nos activités, regroupe une puissance d'exploitation d'environ 32 500 mégawatts (« MW ») et une production moyenne à long terme (« MLT ») annualisée d'environ 93 000 GWh, auquel s'ajoute un portefeuille de projets en développement d'environ 157 000 MW. Le tableau suivant présente notre portefeuille au 31 mars 2024 : Réseaux Capacité hydro- Puissance MLT1 de stockage graphiques Centrales (MW) (GWh) (GWh) Hydroélectricité Amérique du Nord États-Unis 2 30 140 2 935 11 963 2 559 Canada 19 33 1 361 5 178 1 261 49 173 4 296 17 141 3 820 Colombie3 11 22 3 053 16 143 3 703 Brésil 27 43 940 4 811 - 87 238 8 289 38 095 7 523 Énergie éolienne4 Amérique du Nord - 55 6 830 21 872 - Europe5 - 56 1 432 3 309 - Brésil - 37 890 3 949 - Asie - 33 1 874 5 534 - - 181 11 026 34 664 - Énergie solaire destinée aux - 220 7 119 15 578 - réseaux publics6 Production décentralisée et stockage7, 8 2 6 925 5 677 3 630 5 220 Total des énergies renouvelables 89 7 564 32 111 91 967 12 743 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 mars 2024, en tenant compte de toutes nos installations sur une base consolidée et annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales de stockage par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la « Partie 8 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Comprend quatre centrales de stockage par batteries (50 MW) en Amérique du Nord. Comprend deux centrales éoliennes (32 MW) et cinq centrales solaires (100 MW) en Colombie. Ne tient pas compte d'une capacité d'énergie éolienne de 303 MW ayant une MLT de 742 GWh dans notre secteur des solutions durables. Comprend un portefeuille d'actifs d'énergie éolienne au Royaume-Uni d'une puissance de 67 MW qui a été présenté à titre d'actif détenu en vue de la vente. Ne tient pas compte d'une capacité d'énergie solaire de 118 MW ayant une MLT de 243 GWh dans notre secteur des solutions durables. Comprend une centrale de stockage par batteries (10 MW) en Amérique du Nord. Comprend neuf centrales à piles à combustible en Amérique du Nord (10 MW) et des centrales de stockage par pompage en Amérique du Nord (633 MW) et en Europe (2 088 MW). Nous avons également effectué des investissements au sein de notre portefeuille de solutions durables comprenant des actifs et des entreprises qui favorisent la transition vers la carboneutralité au moyen de technologies émergentes bien établies qui nécessitent des capitaux pour croître, ainsi que dans des entreprises où, à notre avis, nous pourrons mettre

profit notre accès aux capitaux et aux partenariats pour accélérer notre croissance. Ce portefeuille comprend notre participation dans Westinghouse (entreprise mondiale spécialisée dans les services nucléaires de premier plan) ainsi que des participations dans des actifs de captage et de stockage de carbone (« CSC ») en exploitation totalisant 57 000 tonnes métriques par année (« kMt/a »), des actifs de production de gaz naturel renouvelable (« GNR ») de source agricole ayant une capacité de production annuelle de 3 millions de millions métriques d'unités thermiques britanniques (« MMBtu »), et plus de 1 million de tonnes de matériaux recyclés par an. Notre portefeuille de projets de solutions durables comprend des possibilités d'investissement dans des projets additionnels de CSC d'une capacité de 16 millions de tonnes métriques par année (« MMt/a »), 1,6 million de tonnes de matériaux recyclés, une capacité de production d'environ 3,5 millions de MMBtu de GNR et une capacité annuelle de fabrication de panneaux solaires pouvant produire jusqu'à 3 000 MW. Le tableau suivant présente la production moyenne à long terme annualisée de notre portefeuille sur une base consolidéeet trimestrielle au 31 mars 2024 : PRODUCTION (GWh)1 T1 T2 T3 T4 Total Hydroélectricité Amérique du Nord États-Unis 3 402 3 469 2 171 2 921 11 963 Canada 1 235 1 489 1 236 1 218 5 178 4 637 4 958 3 407 4 139 17 141 Colombie2 3 697 4 048 3 944 4 454 16 143 Brésil 1 183 1 198 1 214 1 216 4 811 9 517 10 204 8 565 9 809 38 095 Énergie éolienne3 8 920 8 840 7 809 9 095 34 664 Énergie solaire destinée aux réseaux publics ... 3 346 4 425 4 558 3 249 15 578 Production décentralisée et stockage 820 1 058 1 005 747 3 630 Total 22 603 24 527 21 937 22 900 91 967 1) 2) 3) La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 mars 2024, en tenant compte de toutes nos installations sur une base annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales de stockage par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la « Partie 8 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Comprend deux centrales éoliennes (174 GWh) et cinq centrales solaires (248 GWh) en Colombie. Comprend un portefeuille d'actifs d'énergie éolienne au Royaume-Uni d'une puissance de 231 GWh qui a été présenté à titre d'actif détenu en vue de la vente.

Le tableau suivant présente la production moyenne à long terme annualisée de notre portefeuille au prorataet pour chaque trimestre au 31 mars 2024 : PRODUCTION (GWh)1 T1 T2 T3 T4 Total Hydroélectricité Amérique du Nord États-Unis 2 224 2 359 1 466 1 950 7 999 Canada 1 010 1 210 980 959 4 159 3 234 3 569 2 446 2 909 12 158 Colombie2, 3 843 922 900 1 016 3 681 Brésil 1 008 1 020 1 034 1 035 4 097 5 085 5 511 4 380 4 960 19 936 Énergie éolienne4 2 500 2 415 2 120 2 554 9 589 Énergie solaire destinée aux réseaux publics 862 1 240 1 302 839 4 243 Production décentralisée 225 323 309 204 1 061 Total 8 672 9 489 8 111 8 557 34 829 1) 2) 3) 4) La MLT est calculée en fonction de notre portefeuille au 31 mars 2024, en tenant compte de toutes nos installations sur une base annualisée depuis le début de l'exercice, mais sans tenir compte de la date de l'acquisition, de la cession ou du début des activités commerciales. Pour une explication sur la méthode de calcul de la MLT et les raisons pour lesquelles nous ne tenons pas compte de la MLT pour nos centrales de stockage par pompage et certaines de nos autres installations, se reporter à la « Partie 8 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Comprend deux centrales éoliennes (41 GWh) en Colombie. Comprend cinq centrales solaires (57 GWh) en Colombie. Comprend un portefeuille d'actifs d'énergie éolienne au Royaume-Uni d'une puissance de 58 GWh qui a été présenté à titre d'actif détenu en vue de la vente. Énoncé concernant les énoncés prospectifs et les mesures non conformes aux IFRS Le présent rapport intermédiaire renferme de l'information prospective, au sens prescrit par les lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Nous pouvons formuler de tels énoncés dans le présent rapport intermédiaire et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et des organismes de réglementation au Canada. Se reporter à la « Partie 8 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS dans le présent rapport intermédiaire. Se reporter la « Partie 8 - Présentation aux parties prenantes et mesure du rendement ». Le présent rapport intermédiaire, notre formulaire 20-F et de l'information supplémentaire déposés auprès de la SEC et des organismes de réglementation au Canada sont accessibles sur notre site Web, à l'adresse https://bep.brookfield.com, ainsi que sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca .

Lettre aux porteurs de parts L'exercice a connu un excellent départ grâce à l'avancement d'initiatives de croissance et de développement, et nos résultats financiers sont le reflet d'une entreprise dont les activités ne cessent de gagner en diversification et en durabilité. une époque où la demande d'énergie propre continue de s'accroître à la suite de la transition de l'économie mondiale vers le numérique, nous nous trouvons en bonne position pour en tirer parti, compte tenu de nos capacités uniques et de notre excellente réputation de fournisseur de solutions d'énergie propre d'envergure. Notre portefeuille d'occasions de croissance attrayantes est plus solide que jamais, compte tenu de notre accès à des capitaux importants, de la vigueur de nos activités d'exploitation et de la conjoncture du marché, où les contreparties ne sont pas toutes nécessairement bien positionnées, ce qui nous offre un terreau fertile pour de nouveaux investissements. Parallèlement, nous observons une demande solide d'actifs sans risque, propice à l'établissement d'un marché favorable au recyclage de capitaux à des rendements avantageux. Voici les faits saillants de l'exercice : Nous avons dégagé des fonds provenant des activités de 296 millions $, ou 0,45 $ par part, soit une augmentation de 8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ces résultats solides font foi de la capacité importante de nos ressources hydroélectriques et des retombées de nos activités de développement et de croissance. Grâce à ces résultats, nous sommes en bonne posture pour atteindre, voire dépasser, notre objectif de croissance de 10 % en matière de fonds provenant des activités par part pour l'exercice.

Nous avons poursuivi l'avancement des priorités commerciales en obtenant des contrats visant à fournir une production d'environ 5 200 gigawattheures de plus par année et en établissant un accord historique avec Microsoft visant à fournir une capacité d'énergie renouvelable supplémentaire de plus de 10 500 mégawatts entre 2026 et 2030.

Nous avons fait progresser nos activités de développement au cours du trimestre et prévoyons ajouter des capacités de production d'énergie renouvelable d'une puissance d'environ 7 000 mégawatts au cours de l'exercice. Nous avons fait progresser nos activités de recyclage des capitaux, qui devraient dégager un produit d'environ 3 milliards $ (montant net d'environ 1,3 milliard $ pour Énergie Brookfield) au cours de l'exercice à des rendements avantageux.

Nous avons solidifié notre bilan en contractant des financements d'environ 6 milliards $, ce qui nous a permis de terminer le trimestre avec des liquidités disponibles s'élevant à 4,4 milliards $ que nous pourrons déployer dans un contexte d'investissement hautement attrayant.

Nous contribuons à la transformation numérique de l'économie mondiale à titre de premier fournisseur d'énergie propre Alors que l'accélération des tendances mondiales de l'infonuagique, de la transformation numérique et de l'adoption de l'IA continue d'entraîner l'augmentation considérable de la demande d'électricité, nous sommes privilégiés d'être un catalyseur de premier plan de l'une des plus importantes tendances de croissance de l'histoire récente. La demande à l'égard de l'infonuagique et de l'IA pousse les entreprises technologiques de pointe à accroître les investissements dans ces domaines. Or, pour fournir ces produits, il est impératif de disposer de la puissance informatique et électrique nécessaire. Néanmoins, les infrastructures énergétiques existantes ne suffiront pas à la tâche, ce qui place l'approvisionnement en sources supplémentaires d'énergie renouvelable durable d'envergure sur le chemin critique vers la croissance de ces entreprises. En mai, nous avons conclu un accord-cadre historique avec Microsoft en matière d'énergie renouvelable qui nous a permis d'approfondir notre partenariat stratégique, aux termes duquel nous prévoyons fournir une capacité d'énergie renouvelable de plus de 10 500 mégawatts aux États-Unis et en Europe entre 2026 et 2030. Premier accord de ce genre, qui représente presque huit fois la taille de la plus importante convention d'achat d'électricité (CAÉ) jamais conclue avec une société, cet accord permettra à Microsoft de faire croître ses centres de données et d'investir dans les services infonuagiques alimentés par l'IA. L'accord nous place en bonne position pour lui fournir au-delà de 7 000 mégawatts supplémentaires par année jusqu'à la fin de la décennie. Il existe d'autres possibilités de partenariat avec Microsoft, avec qui nous avons déjà convenu de livrer des projets d'une puissance de près de 1 000 mégawatts jusqu'en 2025. L'accord comprend des dispositions visant à en augmenter l'ampleur, soit en fournissant une capacité d'énergie renouvelable supplémentaire aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'en Asie-Pacifique, en Inde et en Amérique du Sud. Ce partenariat témoigne de l'unicité de nos produits, renforcée par notre accès à des capitaux importants et par la crédibilité de notre capacité d'offrir des solutions d'énergie propre d'envergure grâce à notre vaste portefeuille de projets en développement à un stade avancé, qui disposent des installations d'interconnexion et des permis nécessaires sur de nombreux marchés de centres de données de premier plan à l'échelle mondiale. Ce partenariat étant le premier de ce genre en raison de l'envergure considérable des investissements requis pour répondre à la croissance de la demande d'électricité, nous estimons que nous sommes particulièrement bien placés pour devenir un catalyseur de croissance de premier plan auprès des plus grands acteurs technologiques grâce à des arrangements similaires. Notre accès à des capitaux importants, la taille de notre portefeuille de projets en développement et notre capacité à mettre en service simultanément plusieurs actifs d'une puissance considérable pour répondre à la demande nous permettent de nous démarquer en tant que partenaire. En outre, nous avons toutes les qualifications requises pour offrir des solutions personnalisées afin de répondre aux besoins de nos clients. Notre capacité à fournir des solutions d'énergie propre d'envergure en tout temps grâce à notre grand portefeuille d'actifs hydroélectriques, à nos services nucléaires de pointe et à d'autres solutions de production d'énergie renouvelable issues d'une grande variété de technologies nous permet d'offrir des services qui se démarquent, ce qui se traduit en possibilités favorables de négociation de contrats.

Notre portefeuille de croissance est plus solide que jamais Dans un avenir prévisible, les capitaux devant être investis dans les énergies renouvelables dépasseront les capitaux disponibles. La demande d'électricité atteint de nouveaux sommets en raison de la croissance de la transformation numérique et de l'électrification. En outre, les énergies renouvelables, la forme de production d'électricité en vrac la plus abordable dans la plupart des régions et des pays à l'heure actuelle, permettront d'atteindre les objectifs de carboneutralité et figurent parmi les formes de production les plus susceptibles de répondre aux besoins qu'entraîne cette croissance. En 2023, alors que les nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable avaient augmenté de 50 % à l'échelle mondiale par rapport à celles de l'exercice précédent, les promoteurs et les exploitants de projets d'énergie renouvelable qui n'étaient pas prêts à une hausse des taux d'intérêt ou qui ne sont pas parvenus à surmonter les obstacles de chaîne d'approvisionnement ont vu leurs modèles d'affaires ébranlés. Cette situation nous a fourni la possibilité d'investir afin de créer de la valeur. Grâce à nos activités, qui demeurent à l'abri de ces embûches, nous sommes parvenus à un point d'équilibre entre les capitaux et les possibilités dans le domaine de l'énergie propre. Notre accès à des capitaux d'envergure nous permet de saisir des occasions à grande échelle dans un contexte de rareté de partenaires viables où les rendements ajustés au risque pourraient assurément se révéler très intéressants. Souvent, les grandes entreprises parviennent à attirer de solides équipes de direction et ont accès à des possibilités de croissances inhérentes qui, combinées à nos capitaux et nos capacités, permettent d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire que d'autres ne sauraient produire. Nous nous réjouissons de la possibilité d'acquérir des sociétés et des plateformes d'envergure sur des marchés attrayants grâce auxquelles nous pouvons faire valoir nos avantages par rapport à ceux de la concurrence. En outre, nous sommes en mesure de tirer parti de l'expertise de nos équipes de placements mondiaux et de nos capacités d'exploitation afin de pénétrer de nouveaux marchés de façon stratégique, ce qui nous permet d'envisager une grande variété de possibilités. Jusqu'à présent au cours de l'exercice, nous avons veillé à l'avancement de plusieurs occasions de croissance qui, une fois conclues, renforceront notre puissance d'exploitation et la croissance à très court terme de notre portefeuille de projets en développement. Compte tenu de l'état actuel de notre portefeuille, nous prévoyons avec optimisme que le déploiement de notre capital s'accélérera tout au long de l'exercice. la lumière des conditions des marchés publics et de notre grande confiance dans la valeur intrinsèque de notre entreprise, nous avons affecté des capitaux au rachat de nos parts au cours du trimestre. Au cours des neuf derniers mois, nous avons racheté plus de 4 millions de parts dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Dans l'avenir, nous continuerons d'investir des capitaux afin de dégager les meilleurs rendements ajustés au risque possible et nous demeurons convaincus que nous continuerons à créer de la valeur significative pour nos investisseurs.

Résultats d'exploitation Nous avons dégagé des fonds provenant des activités de 296 millions $, ou 0,45 $ par part, soit une augmentation de 8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, notamment grâce à la diversification de nos actifs en exploitation et à l'apport de nos activités de croissance et de développement. Nos actifs hydroélectriques continuent d'afficher des flux de trésorerie solides grâce à la diversification de nos actifs, à nos CAÉ assorties de clauses d'indexation sur l'inflation et à notre capacité à obtenir des prix d'électricité soutenus. Les fonds provenant des activités découlant de notre secteur hydroélectrique se sont établis à 193 millions $ en raison de l'excellence de nos ressources hydroélectriques, qui s'est traduite par une production représentant 105 % de la moyenne à long terme, et de prix tout compris soutenus. Ensemble, nos secteurs éolien et solaire ont dégagé des fonds provenant des activités de 148 millions $ grâce à des acquisitions que nous avons récemment conclues et à la mise en service de nouveaux projets. Nous continuons d'assurer notre développement, de diversifier nos activités et de réduire la volatilité d'un trimestre à l'autre. Notre secteur énergie décentralisée et stockage et notre secteur solutions durables ont dégagé des fonds provenant des activités totalisant 67 millions $. Nous avons poursuivi l'expansion de nos activités de production décentralisée en tirant profit de la forte croissance de notre carnet de projets que nous prévoyons mettre en service au cours des prochaines années, et nous avons bénéficié de l'acquisition de Westinghouse, qui continue de dégager de solides rendements. État de la situation financière et liquidités Notre situation financière demeure robuste grâce aux liquidités disponibles de 4,4 milliards $, ce qui nous permet d'investir des capitaux considérables dans notre croissance. Au cours du trimestre, nous avons renforcé notre situation financière en contractant des financements de près de 6 milliards $. Au constat de la vigueur des marchés de financement mondiaux, nous nous sommes affairés à prolonger les échéances à un prix intéressant afin de tirer parti de taux se situant près d'un plancher historique. En janvier, nous avons émis des billets de 30 ans à 5,3 % d'une valeur de 400 millions $ CA et nous avons prolongé les échéances de la dette de manière significative. Plus tard au cours du trimestre, nous avons émis des billets subordonnés perpétuels à taux fixe d'une valeur de 150 millions $, dont le produit a servi refinancer des actions privilégiées en circulation qui devaient être révisées au début d'avril. Les nouveaux billets sont 70 points de base moins chers que les actions privilégiées en circulation à taux révisé que nous avons rachetées, ce qui nous permettra d'épargner près de 5 millions $ au cours des cinq prochaines années. Le marché du type adéquat d'actifs d'énergie renouvelable continue de se développer, les perspectives en matière de taux d'intérêt s'étant stabilisées. Notre vaste portefeuille en pleine croissance d'actifs en exploitation visés par contrat assortis de financements sans recours à taux fixe et notre portefeuille de projets pratiquement sans risque font l'objet d'une forte demande de la part des acheteurs de capitaux à faible coût. Nous avons la chance d'avoir lancé un important portefeuille de vente d'actifs dans cette conjoncture propice et nous veillons à son bon développement. Dans l'ensemble, nous visons à dégager un produit de 3 milliards $ (montant net de 1,3 milliard $ pour Énergie Brookfield) au cours de l'exercice à des rendements avantageux.

Perspectives Nous sommes ravis des perspectives de notre entreprise et demeurons déterminés à dégager un rendement à long terme total de 12 % à 15 % pour les investisseurs. Nous maintiendrons notre approche disciplinée tout en œuvrant à tirer parti des occasions qu'offre la conjoncture actuelle. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous tenons à remercier tous nos porteurs de parts et actionnaires pour leur soutien indéfectible. C'est avec plaisir que nous vous tiendrons au courant de nos progrès tout au long de l'exercice. Cordialement, Le chef de la direction, Connor Teskey Le 3 mai 2024