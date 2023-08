Brookfield Renewable Partners L.P. est une société basée aux Bermudes. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'énergie renouvelable et la transition, l'infrastructure, le capital-investissement, l'immobilier et l'aménagement résidentiel. Le secteur Énergie renouvelable et transition comprend la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs de production d'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et de transition énergétique. Le secteur des infrastructures comprend la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs dans les domaines des services publics, des transports, du transport intermédiaire, des données et des ressources durables. Le secteur du capital-investissement englobe un éventail de secteurs et se concentre sur les services aux entreprises, les services d'infrastructure et les industries. Le secteur de l'immobilier comprend la propriété, l'exploitation et le développement d'investissements de base, ainsi que d'investissements de transition et de développement. Le secteur du développement résidentiel comprend la construction de maisons, le développement de condominiums et le développement de terrains. Ses segments comprennent également la gestion d'actifs et les activités d'entreprise. Elle est présente dans plus de 30 pays.