la suite des approbations réglementaires, qui devraient être accordées au cours du quatrième trimestre de l'exercice en cours, nous lancerons une offre publique d'achat pour les actions restantes. Notre offre d'acquisition de 100 % des actions en circulation de Neoen se chiffre à 6,7 milliards $ (montant net de 540 millions $ pour Énergie Brookfield).

Nous avons fait l'acquisition de Leap Green, entreprise d'énergie renouvelable commerciale et industrielle de premier plan située en Inde, spécialisée en énergie éolienne et détenant des capacités de production d'une puissance d'environ 500 mégawatts et un portefeuille de projets en développement d'une puissance de près de 3 000 mégawatts, pour une contrepartie d'environ 200 millions $ (montant net d'environ 40 millions $ pour Énergie Brookfield).

En 2017, nous avons commencé à nous implanter sur le marché indien en effectuant un investissement initial dans des capacités de production d'une puissance de 300 mégawatts, ce qui nous a permis d'établir une plateforme dans le pays qui allait nous servir de tremplin pour notre expansion. Au moment de notre investissement initial, l'écosystème Brookfield avait réalisé depuis des années des investissements fructueux en Inde et nous avons pu bénéficier des relations, des connaissances et de l'infrastructure locale que Brookfield avait mises en place. Cette approche nous a bien servis. En effet, nous exploitons aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable au pays, qui détient des actifs en exploitation d'une puissance supérieure à 3 000 mégawatts et un portefeuille de projets en développement d'une puissance d'environ 20 000 mégawatts. Par ailleurs, la plateforme a pris de l'expansion dans une telle mesure que nous pourrons bientôt monétiser quelques-uns de nos premiers investissements dans le pays, en dégager des rendements intéressants et réinvestir ces capitaux dans de nouvelles possibilités relutives.

Nous adoptons une approche similaire en Corée du Sud, marché d'énergie renouvelable très attrayant assorti de solides objectifs de politiques en la matière et d'une demande institutionnelle d'énergie propre qui dépasse de plus en plus l'offre. Nous avons pénétré le marché en acquérant la plateforme de projets en exploitation et en développement de Hanmaeum Energy, plateforme de services complets assortie d'une capacité de production décentralisée en exploitation de 340 mégawatts dont les travaux de construction sont sur le point d'être achevés et de projets en développement d'une puissance supérieure

4 000 mégawatts, et nous avons recensé des occasions d'acquisition représentant des dépenses d'investissement liées à la croissance initiales et complémentaires d'environ 500 millions $ (montant net d'environ 100 millions $ pour Énergie Brookfield).

La Corée du Sud accueille plusieurs entreprises à forte consommation d'électricité de qualité supérieure qui se sont fixé des objectifs de décarbonation et son gouvernement impose des obligations à l'égard des portefeuilles d'énergie renouvelable aux sociétés de production d'électricité, ce qui est propice à l'établissement d'un marché vigoureux de crédits d'énergie renouvelable et de recyclage des capitaux. Bien que ce marché soit une nouveauté pour notre société de production d'énergie renouvelable, l'écosystème Brookfield est depuis longtemps un investisseur prospère dans le pays.

Fournir des solutions énergétiques concurrentielles

Au cours des deux dernières décennies, les énergies solaire et éolienne ont cessé d'être une source négligeable de production d'électricité mondiale pour représenter aujourd'hui plus de 13 % de la production totale et devenir les sources les plus rentables d'électricité à l'échelle mondiale. Sur la plupart des marchés, l'exploitation de nouvelles centrales d'énergie solaire et éolienne coûte désormais moins cher que l'exploitation des centrales alimentées par des combustibles fossiles existantes.