Brookline Bancorp, Inc. est une société holding pour Brookline Bank, Bank Rhode Island (BankRI), PCSB Bank, Brookline Securities Corp. et Clarendon Private, LLC. Les activités de la société comprennent l'acceptation de dépôts commerciaux, municipaux et de détail, l'octroi de prêts hypothécaires sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels situés principalement dans tous les États de la Nouvelle-Angleterre, l'octroi de prêts commerciaux et de baux à des petites et moyennes entreprises, l'investissement dans des titres de créance et de participation, et la proposition de services de gestion de trésorerie et de conseil en matière de patrimoine et d'investissement. La société propose également des financements d'équipements spécialisés par l'intermédiaire de sa filiale Eastern Funding, basée à New York City, New York et Plainview, New York. Brookline Bank exploite 29 bureaux bancaires à service complet et deux bureaux de prêt dans la région métropolitaine de Boston. BankRI exploite 20 bureaux bancaires à service complet dans la région de Providence, Rhode Island.

Secteur Banques