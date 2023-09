Brooks Macdonald Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose une gamme de services de gestion des investissements à des particuliers fortunés, des fonds de pension, des institutions, des organismes caritatifs et des trusts. La société fournit également une planification financière ainsi qu'une gestion des investissements internationaux, et agit en tant que gestionnaire de fonds pour une gamme de fonds onshore et internationaux. Ses segments comprennent la gestion des investissements au Royaume-Uni et l'international. Le segment UK Investment Management propose une gamme de services de gestion des investissements à des particuliers fortunés, des fonds de pension, des institutions, des organismes caritatifs et des trusts, et fournit également des services de gestion à des particuliers et des familles fortunés, en donnant des conseils financiers indépendants sur l'ensemble du marché permettant aux clients de construire, gérer et protéger leur patrimoine. Le segment international est basé dans les îles anglo-normandes et l'île de Man, proposant une gamme de services de gestion des investissements et de planification financière comme le segment UK Investment Management.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds