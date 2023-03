Le chiffre d'affaires et le bénéfice semestriels de Brooks Macdonald chutent, mais la société maintient ses prévisions.

(Alliance News) - Brooks Macdonald Group PLC a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices intermédiaires, bien que les fonds sous gestion aient résisté et aient légèrement augmenté.

Le gestionnaire de patrimoine coté sur l'AIM a déclaré que les revenus ont baissé de 4,8% à 58,9 millions de livres sterling au cours des six mois se terminant le 31 décembre, contre 61,9 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de l'impact de la volatilité des marchés sur les fonds sous gestion et de la baisse des revenus liés aux transactions. Ceci a été partiellement compensé par des flux nets positifs continus et des revenus d'intérêts plus élevés.

Le bénéfice avant impôts sous-jacent de 14,5 millions GBP est conforme aux prévisions antérieures et comparé à 17,6 millions GBP pour la même période de l'année précédente, avec une marge bénéficiaire sous-jacente de 24,6 %, en baisse par rapport à 28,4 %.

Le bénéfice dilué sous-jacent par action s'est élevé à 72,5 pence, contre 85,4 pence pour la même période de l'année dernière, et le dividende intérimaire a été augmenté de 7,7 %, passant de 26,0 pence à 28,0 pence, ce qui reflète les résultats, la forte position du capital et la confiance continue dans les perspectives de l'entreprise.

Brooks Macdonald a maintenu ses prévisions, les flux nets pour l'année entière devant se situer entre 5 % et 6 %, principalement grâce à Brooks Macdonald Investment Solutions et Platform Managed Portfolio Service.

Le total des fonds sous gestion a légèrement augmenté pour atteindre 16,23 milliards de GBP au 31 décembre, soit une hausse de 3,6 % par rapport au chiffre de 15,67 milliards de GBP enregistré six mois auparavant. Les flux nets positifs continus sur les six mois ont été rapportés pour un total de 347 millions de GBP, contre 326 millions de GBP un an plus tôt.

Le directeur général Andrew Shepherd a déclaré : "Bien que les perspectives macroéconomiques à court terme restent incertaines, nous sommes bien positionnés pour tirer parti des opportunités de croissance à venir."

Les actions de Brooks Macdonald ont clôturé en hausse de 1% à 2 031 pence chacune à Londres jeudi.

