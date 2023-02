Le président de Brooks Macdonald, Carruthers, démissionne pour cause de maladie

Brooks Macdonald Group PLC - prestataire de services de gestion des investissements basé à Londres - Le président Alan Carruthers démissionne du conseil avec effet immédiat suite à une série de "problèmes de santé malheureux", afin de se rétablir complètement. L'administrateur indépendant principal Richard Price prend la relève en tant que président par intérim.

"Nous sommes tous profondément désolés qu'Alan quitte Brooks Macdonald dans ces circonstances et nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide. Sous la présidence d'Alan, le groupe a créé un véritable élan vers nos plans de croissance ambitieux, et je suis convaincu que ces plans continueront à être exécutés avec succès par [le directeur général] Andrew Shepherd et son équipe de gestion."

Cours actuel de l'action : 2,130.00 pence, en baisse de 0.9% à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 12%

