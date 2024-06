Brooks Macdonald Group plc, par l'intermédiaire de ses diverses filiales, fournit des services de gestion d'investissements au Royaume-Uni et à l'étranger. Les secteurs d'activité de la société comprennent la gestion des investissements au Royaume-Uni et les activités internationales. Le segment UK Investment Management offre une gamme de services de gestion d'investissements aux particuliers fortunés, aux fonds de pension, aux institutions, aux associations caritatives et aux trusts, ainsi que des services de gestion de patrimoine aux particuliers fortunés et aux familles, en fournissant des conseils financiers indépendants sur l'ensemble du marché, permettant aux clients de constituer, de gérer et de protéger leur patrimoine. Le segment international est basé dans les îles Anglo-Normandes et l'île de Man. Il offre une gamme de services de gestion d'investissement et de gestion de patrimoine similaire à celle du segment britannique de gestion d'investissement. Ses services comprennent le service de portefeuille sur mesure, le service de décumulation, le service de portefeuille géré, les solutions d'investissement bm, le service d'investissement responsable, le service de portefeuille sur mesure pour les organisations caritatives et le service de portefeuille AIM.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds