Brother Industries Ltd est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'équipements et de fournitures de bureau. La société opère dans six secteurs d'activité. Le segment Printing and Solutions fabrique et vend des équipements de communication et d'impression tels que des imprimantes, des appareils multifonctions et des articles de papeterie électronique, entre autres. Le segment Personal and Home s'occupe de la fabrication et de la vente de machines à coudre domestiques. Le segment Machines fabrique et vend des machines à coudre industrielles, des imprimantes à vêtements, des machines-outils, des réducteurs et des engrenages, entre autres. Le segment Réseau et contenu est impliqué dans la fabrication, la vente et le service d'équipements karaoké commerciaux, ainsi que dans la fourniture de services de livraison de contenu. Le segment Domino est engagé dans la fabrication et la vente d'équipements d'impression industrielle. Le segment Autres est impliqué dans le secteur de l'immobilier.

Secteur Equipements électroniques de bureau