Brown & Brown est une entreprise américaine de courtage en assurance basée à Tampa en Floride. C'est la cinquième plus grande société de courtage d'assurance indépendante des Etats-Unis. Elle emploie plus de 16 000 employés. Elle exerce son activité principalement aux Etats-Unis mais aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest.

Ses revenus proviennent principalement des commissions que la société reçoit en tant qu'intermédiaire entre les compagnies d'assurance et leurs clients. Ces commissions sont généralement un pourcentage de la prime d'assurance payée par le client. Ils peuvent également gagner des revenus à partir de frais pour des services spécifiques, tels que la gestion des sinistres, la consultation en matière de risques, et d'autres services connexes.

Elle fournit des solutions de gestion des risques et réalise son chiffre d'affaires au travers de quatre secteurs d'activité :

Vente de produits d'assurance (58% du CA) : à destination des clients commerciaux, des professionnels et des particuliers. Le groupe propose également des services et des produits de garantie non couverts par l'assurance au travers de ses services aux concessionnaires automobiles ;

Gestion de programmes de couverture et d'assurance nationaux (23% du CA) : notamment vente de produits d'assurance responsabilité civile professionnelle, d'une large gamme de produits d'assurance pour les particuliers et d'assurances dommages aux biens et accidents aux membres de diverses associations professionnelles et commerciales. L'activité est assurée par l'intermédiaire d'un réseau national d'agents indépendants ;

Courtage d'assurance (13% du CA) : vente de polices d'assurance excédentaires provenant des entreprises et des particuliers par l'intermédiaire d'agents et de courtiers indépendants ;

Prestations de services (6% du CA) : notamment prestations de gestion des réclamations de tiers et prestations de conseil en matière d'indemnisation des accidents du travail et des avantages sociaux.

Culture d'entreprise familiale basée sur l'intégrité

Brown & Brown est une société familiale fondée en 1939 par J. Adrian Brown, le grand-père de l'actuel CEO. Son fils J. Hyatt Brown rejoint l'entreprise en 1959 et la rachète à son père en 1961 (d'où le nom "Brown & Brown"). En juillet 2009, l'actuel CEO J. Powell Brown remplace son père J. Hyatt Brown à la direction.

Le père reste tout de même président du conseil d'administration et détient toujours 13,31% du capital de l'entreprise familiale. Le CEO actuel, J. Powell Brown, détient également une participation importante de 1,96%. 60% des employés de la société d'assurance sont actionnaires et ils détiennent ensemble 21% du capital de la société.

Nous avons récemment rentré deux valeurs spécialisées dans le courtage en assurance dans notre Portefeuille Investisseur USA : Brown & Brown (le 24/10/2023) et Marsh & McLennan (le 09/08/2023). Vous pouvez retrouver une analyse fondamentale de Marsh & McLennan ici : "Une action, quatre entreprises". Les valeurs sont sans surprise très corrélées. Ces récents mouvements dans notre sélection américaine montrent notre appétit pour ce secteur particulièrement intéressant à long terme mais aussi dans le contexte macro actuel.

Source : Zonebourse

La supériorité du modèle Brown & Brown

Brown & Brown a une histoire de croissance externe impressionnante, notamment depuis les années 80'. Depuis 1993, la société a réalisé 625 acquisitions. Elle a progressivement renforcé son portefeuille de produits et de services et étendu sa portée mondiale. Les rachats stratégiques aident également le courtier en assurance à tirer parti des opportunités croissantes du marché.

La dernière acquisition majeure en date est New England Excess Exchange (NEEE), un MGA général de gestion qui propose des produits et services excédentaires aux agents indépendants en Nouvelle-Angleterre (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island). Cette acquisition aidera B&B à élargir son offre sur le marché de l'assurance excédentaire et à capitaliser sur ses relations avec les agents de vente au détail pour atteindre une plus grande variété de clients.

Source : Brown & Brown

Son excellence opérationnelle soutenue et solide aide Brown & Brown à faire des investissements continus pour stimuler la croissance organique et l'expansion des marges.

Brown & Brown a augmenté son chiffre d'affaires chaque année depuis 1993 à 2022 avec une seule exception en 2009 qui a vu une baisse de 1% des revenus. Le CA est ainsi passé de 95,6 millions de dollars en 1993 à 3,6 milliards de dollars en 2022, soit un CAGR de 13,3%. Au cours de cette même période, le bénéfice net est passé de 8,1 millions de dollars à 671,8 millions de dollars en 2022, soit un CAGR de 16,5%. La dernière décennie est à l'image des précédentes.

Source : Zonebourse

La croissance est supérieure à ses pairs tels que Arthur J. Gallagher & Co, Aon plc, Marsh & McLennan Companies et Willis Towers Watson Public Limited Company.

Source : Brown & Brown

Les marges sont élevées et supérieures à ses pairs. La marge d'EBITDAC se situe à 33% en 2022 contre 26% pour les comparables.

La société conserve un levier financier (Dette nette/EBITDA) sous les 3 avec une moyenne à 1,36 sur la dernière décennie (2013-2022). Les CAPEX pèsent entre 1 et 2% du chiffre d'affaires, ce qui montre la faible intensité capitalistique de la société.

Source : Brown & Brown

La plupart des bénéfices sont transformés en free cash flow puisque le FCF Conversion (FCF/Résultat net) est en moyenne de 143% sur les 5 dernières années. Le free cash flow augmente à un rythme régulier (CAGR sur les dix dernières années de 15%).

Le capital est réparti de la façon suivante : 90% pour faire de la croissance externe, 5% pour payer les dividendes, 3% pour faire des rachats d'actions et 2% dans les CAPEX.

Source : Brown & Brown

Une solide position en capital a permis à Brown & Brown d'augmenter ses dividendes au cours des 29 dernières années, ce qui en fait un choix intéressant pour les investisseurs à la recherche de rendement solide et croissant. Cependant, le rendement n'est pas élevé puisqu'il était de 0,74% en 2022.

Des perspectives encourageantes

L'ensemble du secteur (Brown & Brown, Marsh & McLennan, Aon, Arthur J. Gallagher, Willis Towers Watson) a revu à la hausse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices nets par action au cours des derniers trimestres. Le secteur de l'assurance bénéficie de la hausse des taux d'intérêts. En effet, les assureurs touchent leurs primes et les investissent en partie dans des placements monétaires et obligataires devenus très attrayants dernièrement.

L'autre avantage, c'est la pérennité de la croissance et la stabilité des marges même dans les situations économiques les plus compliquées. Face à l'incertitude actuelle sur la direction des taux directeurs, l'inflation, la récession et les conflits armés à travers le monde, Brown & Brown offre une certaine visibilité par son activité résiliente.

L'amélioration des commissions et des frais dans tous ses segments continuera à stimuler le chiffre d'affaires de Brown & Brown. Ce dernier a enregistré un taux de croissance annuel de 12% sur cinq ans. La forte fidélisation et la poursuite des augmentations de tarifs pour la plupart des lignes de couverture devraient stimuler les commissions et les frais.

La dernière publication de résultat du troisième trimestre 2023 était légèrement au-dessus des attentes sur les principales métriques. L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1068 millions de dollars, soit une augmentation de 15,1% YoY, dont une croissance organique de 9,6%. Le bénéfice net dilué par action est sorti à 0,62$.

La valorisation actuelle (23,7 fois ses bénéfices prévisionnels pour 2024, un FCF Yield estimé à 5,3% pour 2024, une VE/EBITDA de 13,9x pour 2024) laisse entrevoir une fenêtre d'entrée sur cette société hautement qualitative.

Source : Zonebourse

Brown & Brown est une entreprise de qualité avec un track record impressionnant de croissance organique et externe. L'expérience de l'équipe dirigeante et la culture d'entreprise orientée sur la création de valeur à long terme se retrouvent dans la qualité de l'exécution et de l'allocation du capital. C'est pour ces qualités intrinsèques ainsi que sa valorisation acceptable que nous avons intégré l'entreprise dans notre Portefeuille Investisseur USA.

Source : Zonebourse