Brown & Brown, Inc. est un groupe d'assurance organisé autour de 5 pôles d'activités : - vente de produits d'assurance (57,3% des revenus) : à destination des clients commerciaux, des professionnels et des particuliers. Le groupe propose également des services et des produits de garantie non couverts par l'assurance au travers de ses services aux concessionnaires automobiles ; - gestion de programmes de couverture et d'assurance nationaux (25,3%) : notamment vente de produits d'assurance responsabilité civile professionnelle, d'une large gamme de produits d'assurance pour les particuliers et d'assurances dommages aux biens et accidents aux membres de diverses associations professionnelles et commerciales. L'activité est assurée par l'intermédiaire d'un réseau national d'agents indépendants ; - courtage d'assurance (12,7%) : vente de polices d'assurance excédentaires provenant des entreprises et des particuliers par l'intermédiaire d'agents et de courtiers indépendants ; - prestations de services (3,8%) : notamment prestations de gestion des réclamations de tiers et prestations de conseil en matière d'indemnisation des accidents du travail et des avantages sociaux ; - autres (0,9%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes