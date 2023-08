Groupe BRP, Inc. est une société de distribution d'assurance pour diverses lignes d'assurance des particuliers et des entreprises. Elle offre des produits et services diversifiés à ses clients par l'entremise de ses quatre secteurs d'activité : Middle Market, MainStreet, Medicare et Specialty. Son segment Middle Market propose des solutions de gestion des risques privés, de gestion des risques commerciaux et d'avantages sociaux pour les entreprises de taille moyenne à grande et les particuliers fortunés, ainsi que pour leurs familles. Son segment Main Street propose des assurances personnelles, des assurances commerciales et des solutions d'assurance vie et santé aux particuliers et aux entreprises de leurs communautés. Son segment Medicare propose des consultations pour les programmes d'aide gouvernementale et des solutions pour les personnes âgées et les personnes éligibles à Medicare par le biais d'un réseau d'agents. Son segment Specialty offre aux assureurs spécialisés, aux professionnels, aux particuliers et aux entreprises de niche un accès élargi à des marchés, des capacités et des programmes spécialisés exclusifs nécessitant une souscription et un placement.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes