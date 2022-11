BRP : BONIFIE SON OFFRE POUR LES KARTS AVEC UN NOUVEAU GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE ROTAX D'ENTRÉE DE GAMME

Un nouveau monde se dessine avec le premier bloc d'alimentation de 48 V

Nouveau bloc d'alimentation électrique de course haute performance Rotax E10 de 48 V pour karts © 2022 copyright BRP-Rotax

Gunskirchen, Autriche - 25 novembre 2022 - BRP Inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau groupe motopropulseur électrique, le Rotax E10, qui renforce son offre électrique pour les karts. Le nouveau produit a été présenté aujourd'hui lors des grandes finales du Rotax MAX Challenge (RMC) à Portimao, au Portugal, où la communauté internationale de karting RMC était réunie. Avec le tout nouveau bloc d'alimentation électrique de course haute performance E10 48 V, BRP-Rotax ouvre un nouveau monde en offrant aux consommateurs tous les avantages de l'électrification avec la même performance, la même facilité d'utilisation et le même faible coût pour les propriétaires qui sont des caractéristiques synonymes de la marque Rotax.

Le Rotax E10 est conçu pour le karting professionnel et récréatif. Du côté de la course professionnelle, ce nouveau groupe motopropulseur électrique est conçu pour les coureurs de 6 à 12 ans et peut être utilisé jusqu'à la catégorie « Junior ». Il complète l'unité E20 existante déjà utilisée par les coureurs de 12 ans et plus. Du côté récréatif, le nouveau E10 fournit également la puissance parfaite pour les coureurs de karting récréatif de tous âges.

« BRP a entrepris d'électrifier ses gammes de produits existantes d'ici la fin de 2026, et marque aujourd'hui un autre jalon important avec l'introduction du tout nouveau moteur Rotax E10 pour les amateurs de karting, a déclaré Thomas Uhr, chef de la direction technologique chez BRP. Il ne fait aucun doute que la tendance de la mobilité électrique déferle également sur la communauté des courses, et BRP-Rotax est déterminée à créer des systèmes de propulsion de pointe pour offrir des expériences révolutionnaires à ses clients. »

Peter Oelsinger, directeur général, BRP-Rotax, et vice-président, Ventes, marketing et communications, Systèmes de propulsion Rotax, a ajouté : « Nous ouvrons la voie à la course de kart carboneutre avec l'expansion de notre offre de groupes motopropulseurs électriques pour différentes catégories de course. Peu bruyant et sans odeur, l'E10 entièrement électrique zéro émission offre une toute nouvelle expérience de course. Grâce à cette introduction, BRP-Rotax combine les facteurs de réussite de sa gamme de produits existants avec les caractéristiques demandées par les consommateurs d'aujourd'hui, façonnant ainsi un nouveau marché. »

L'E10 offre des avantages uniques aux clients en simplifiant le karting dans son essence : la technologie électrique permet un concept prêt à l'emploi et nécessite un minimum d'efforts d'entretien, offrant ainsi une expérience de course facile et accessible. « Combinez un châssis à un bloc d'alimentation E10 - c'est tout ce dont vous avez besoin pour une saison de course complète. Cet équipement de course peut même grandir avec votre enfant ou être utilisé par plus d'un coureur, simplement en ajoutant la deuxième batterie pour doubler la performance, a poursuivi M. Oelsinger. C'est le concept parfait s'il y a plus d'un enfant dans la famille ou pour partager avec des amis. Et les jeunes champions du karting adorent avoir ce bouton de suralimentation. »

L'E10 est la prochaine étape de la stratégie de karting électrique de BRP-Rotax, qui se concentre sur la recherche d'une qualité supérieure, l'amélioration constante de la performance, une course passionnante et le développement d'une technologie propre à mettre à la disposition d'un large éventail de futurs coureurs. L'élimination des barrières pour accéder aux sports motorisés est essentielle pour faire croître la course dans son ensemble.

Le nouveau Rotax E10 sera d'abord disponible pour la course et les tests à partir du printemps 2023. Plus de renseignements suivront sous peu. Veuillez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous abonner à notre bulletin ou visiter notre nouveau site Web : www.rotax-kart.com.

À propos de BRP-Rotax :

BRP-Rotax GmbH & Co KG, la filiale autrichienne de BRP Inc., est un chef de file dans le développement et la production de systèmes de propulsion pour le secteur des loisirs et des sports motorisés. Fondée en 1920, BRP-Rotax est engagée depuis plus de 100 ans envers la mobilité à l'épreuve du temps et les progrès technologiques. Les moteurs haute performance Rotax à quatre et deux temps sont utilisés pour les produits BRP tels que les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules sur route et hors route Can-Am, ainsi que pour les karts et les avions de loisir. Avec des produits durables comme la première motoneige Lynx HySnow à émission zéro ou la série E20 e-kart haute performance, BRP-Rotax est également un pionnier dans le domaine des modèles de groupes motopropulseurs alternatifs. L'entreprise de Haute-Autriche, dont le siège social est situé à Gunskirchen, emploie actuellement plus de 1 700 personnes et produit des moteurs pour le marché mondial.

www.rotax.com

www.rotax-kart.com

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

