BRP : FAIT LE POINT SUR LA FUITE DE DONNÉES

Valcourt, Québec, le 24 août 2022 - BRP Inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) annonce qu'elle a découvert aujourd'hui, dans le cadre de son enquête en cours sur la cyberattaque, que d'autres informations sur ses employés ont été compromises, spécifiquement certains identifiants de connexion d'employés utilisant les ordinateurs de BRP à des fins personnelles.

Par mesure de précaution, et afin de mieux protéger les renseignements de ses employés, BRP leur a demandé de changer leurs mots de passe personnels. De plus, à titre préventif, la Société offrira des services de surveillance de crédit à tous ses employés.

L'enquête de BRP se poursuit car la situation continue d'évoluer. Pour l'instant, l'entreprise n'a aucune preuve que les renseignements personnels de ses clients ont été touchés.

La priorité absolue de BRP est d'atténuer les conséquences de la cyberattaque. La Société continue de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses systèmes et données, et l'information de ses employés et ses parties prenantes.

