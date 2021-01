BRP : Good Design USA – BRP remporte trois prix prestigieux

Valcourt, Québec,14 janvier 2021 - BRP a terminé l'année 2020 en beauté avec trois grandes victoires aux prestigieux prix Good Design USA, grâce à son design innovant et créatif. Voici les trois produits gagnants :

Sea-Doo GTI 2020

Can-Am Spyder RT 2020

Ski-Doo Expedition Xtreme 2020

Une année gagnante pour BRP

« Nous sommes ravis d'avoir été récompensés par 13 prix en 2020. C'est une grande réussite pour nos équipes et j'aimerais souligner le dévouement et l'esprit d'innovation de tout le monde chez BRP. Cette année, de nombreuses personnes se sont tournées vers le plein air grâce aux produits de BRP et nous espérons voir cette tendance se poursuivre en 2021 », a déclaré Denys Lapointe, vice-président principal, Design, Innovation et Services créatifs chez BRP.

Les équipes de BRP se sont réellement surpassées en 2020 et nous nous attendons à ce que 2021 soit une autre année prometteuse !

À propos des prix Good Design

Good Design USA est l'un des prix de design international les plus anciens et les plus prestigieux au monde. Le fait d'avoir trois produits de reconnus au cours de cette compétition démontre à quel point BRP brille sur la scène internationale en matière de design, et ce, aux côtés de plusieurs joueurs importants de l'industrie.

About BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointes comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Nos revenus annuels de 6,1 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 120 pays, et notre main-d'œuvre mondiale est composée d'environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour information:

Elaine Arsenault

Conseillère principale, Relations médias

Tel: +1.514.238.3615

media@brp.com