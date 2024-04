BRP Inc. se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, à la distribution et à la commercialisation de véhicules de sports motorisés et de produits nautiques. Les secteurs d'activité de la Société comprennent les sports motorisés et les produits nautiques. Le secteur des sports motorisés de la Société comprend les produits annuels, qui comprennent les véhicules tout-terrain, les véhicules côte à côte et les véhicules à trois roues ; les produits saisonniers, qui comprennent les motoneiges, les motomarines et les pontons, et les moteurs Powersports PA&A et OEM, qui comprennent les pièces, les accessoires et les vêtements, les moteurs de karts et d'avions de plaisance, ainsi que d'autres services. Le segment Marine de la société comprend les bateaux, les pontons, les bateaux à réaction et les moteurs hors-bord, ainsi que les pièces détachées, les accessoires et les vêtements et d'autres services. Son portefeuille de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et pontons Sea-Doo, les véhicules routiers et tout-terrain Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax, ainsi que les moteurs Rotax pour les karts et les avions de loisirs.

Secteur Produits de récréation