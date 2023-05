BRP : L'EXCELLENCE DU DESIGN DE BRP ENCORE UNE FOIS RÉCOMPENSÉE AUX PRESTIGIEUX PRIX RED DOT

Le Lynx Shredder, le Manitou Cruise, le Ski-Doo MXZ X-RS et le Sea-Doo Explorer remportent un prix Red Dot 2023 dans la catégorie Product Design.

Valcourt, Québec, le 11 mai 2023 - BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) commence l'année en force en voyant l'excellence de son expertise en design et innovation récompensée par quatre nouveaux prix Red Dot. Ceux-ci s'ajoutent à l'impressionnante collection de BRP totalisant plus de 160 distinctions internationales en design et innovation. Ce sont les modèles Lynx Shredder, Manitou Cruise, Ski-Doo MXZ X-RS et Sea-Doo Explorer qui se sont imposés comme symboles du savoir-faire et de la culture d'innovation de BRP en attirant cette année l'attention du jury.

« Chaque jour, l'équipe de design et d'innovation de BRP, au Canada, en Europe et aux États-Unis met à profit sa créativité, son expertise et sa vision unique pour concevoir des produits qui changent les paradigmes de notre industrie et redéfinissent le futur de la mobilité. Nous nous efforçons de proposer des solutions toujours plus innovantes aux besoins actuels et futurs de nos consommateurs pour leur offrir des expériences inégalées », affirme Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP.

Tout savoir sur les produits récompensés

Lynx Shredder

L'ADN à la fois robuste et léger du Lynx Shredder rend hommage au design scandinave; inspiré du mot finlandais « sisu ». Ce mot n'ayant pas d'équivalent en Français, inspire un état d'esprit orienté vers l'action qui fait référence à la détermination stoïque, à la robustesse, au courage, à la volonté et à la résilience. Avec cette philosophie en tête, l'équipe de design s'est mise au défi de proposer une machine minimaliste et plus légère, tout en offrant la précision et le contrôle nécessaires pour jouer dans la neige profonde.

Manitou Cruise

Les nouveaux modèles Manitou Cruise apportent un changement de paradigme en redéfinissant les codes du design des pontons depuis des décennies. Fait presque entièrement de matériaux recyclables, il se démarque par une conception audacieuse et innovante alliant modernité, luxe et fonctionnalité. Fruit d'une étroite collaboration entre les équipes de génie, de recherche et développement, et de design et d'innovation, plusieurs des atouts du Manitou Cruise sont possibles grâce au moteur hors-bord Rotax S. Le Rotax S, doté de la technologie furtive, donne non seulement une meilleure tranquillité d'esprit aux consommateurs, étant caché sous le bateau, mais permet aussi de transformer le design du Manitou Cruise en maximisant l'espace utilisable à bord et réduisant le bruit et les vibrations. Spacieux et convivial, le Manitou Cruise comporte des fauteuils à dossier rabattable et des banquettes trois en un rendant l'aménagement personnalisable.

Ski-Doo MXZ X-RS

Déjà considéré comme une référence par les experts de l'industrie, le Ski-Doo MXZ X-RS est l'évolution ultime d'une motoneige de sentier, au sommet de la haute performance qui permet aux conducteurs expérimentés de vivre des aventures inoubliables et responsables. La visibilité a été grandement améliorée pour une conduite plus sécuritaire grâce à la signature lumineuse DEL « à deux yeux ». Le produit est équipé d'une suspension Smart-Shox, une première dans l'industrie, analysant instantanément le terrain et s'ajustant pour offrir une réponse de suspension idéale, offrant un maximum de confort et de stabilité.

Sea-Doo Explorer

Le Sea-Doo Explorer est la première motomarine conçue spécialement pour les personnes en quête d'aventures et de découvertes sur l'eau. L'équipe de conception s'est concentrée sur l'ergonomie, la protection contre les éléments, le rangement et l'efficacité à bord. Le pare-brise amovible, une première dans l'industrie, ainsi que le pare-chocs, apportent une touche d'originalité à l'aspect traditionnel et à la fonctionnalité de l'embarcation. Grâce au rembourrage du siège, aux genouillères et au guidon réglable, les aventuriers qui apprécient les longues expéditions profiteront d'un confort inégalé et d'une conduite agréable dans différentes positions. L'espace de rangement a aussi été optimisé pour une meilleure fonctionnalité, tandis que le pare-brise a été conçu pour protéger le conducteur des éclaboussures tout en prolongeant l'utilisation du Sea-Doo Explorer pendant les jours plus froids.

Les prix Red Dot est l'un des plus grands concours de design au monde, axé sur la qualité du design et l'innovation. Les lauréats de ces prix sont des produits d'avant-garde qui créent des tendances et ouvrent la voie vers l'avenir. Le jury de Red Dot, composé d'environ 40 experts, évalue soigneusement chaque produit pour choisir ceux qui méritent cette distinction.

Au fil des ans, l'expertise de BRP, tout comme ses investissements dans le design et l'innovation comme moteur de croissance, ont été reconnus par 51 prix Red Dot.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

