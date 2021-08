BRP : LA PÊCHE EN TOUTE LIBERTÉ ENFIN À VOTRE PORTÉE AVEC NOS BATEAUX DE PÊCHE ALUMACRAFT 2022 DE LA SÉRIE PRO

Les bateaux Alumacraft de la série Pro 2022 sont optimisés pour que les pêcheurs à la ligne puissent profiter au maximum de leur temps sur l'eau. ©BRP 2021

Saint-Peter, Minn., le 11 août 2021 - Chaque jour depuis que BRP (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) a acquis Alumacraft en 2018, l'équipe est dédiée à offrir des expériences nautiques exceptionnelles et des aventures inoubliables sur l'eau. Cet engagement se fonde sur l'expertise technique de renommée internationale de BRP, ses prouesses de conception et son ingéniosité. Nous réitérons cet engagement aujourd'hui avec les nouveaux bateaux de pêche Alumacraft de la série Pro 2022.

Conçue pour aider les gens à trouver leur liberté sur l'eau, la série Pro actualisée offre des sièges ergonomiques améliorés pour plus de confort, un nombre et une taille accrus de compartiments de rangement et plus d'options de couleurs pour une apparence attrayante et unique. La nouvelle série Alumacraft Pro répond aux exigences rigoureuses des pêcheurs à la ligne à tous les niveaux, des débutants aux professionnels, en plus de garantir des journées sans tracas sur l'eau.

PLUS DE PLACE ET DE CONFORT POUR PLUS DE VALEUR

Avec ces bateaux, vous en avez pour votre argent! Les bateaux de pêche Alumacraft de la série Pro sont connus pour leurs grandes plateformes de pêche à l'avant et à l'arrière, leur excellente stabilité et leur espace de rangement maximal pour tout l'équipement nécessaire pour une journée sans tracas sur l'eau, peu importe ce que vous attrapez.

Alumacraft a redessiné le pont de la proue pour inclure des compartiments de rangement encore plus grands qui peuvent accueillir des cannes à pêche allant jusqu'à huit pieds. De plus, les compartiments de rangement latéraux à bâbord et à tribord sont tous 25 % plus grands et il y a deux zones de rangement supplémentaires pour les appâts « indispensables » pour les gros poissons.

« Que vous prépariez votre aventure depuis un certain temps ou que vous partiez sur un coup de tête, nous savons que vous ne recherchez pas uniquement l'exaltation d'une belle prise, mais aussi un mode de vie », a déclaré Grant Wildgrube, Stratégie mondiale de produits, Alumacraft. « Et ce mode de vie ne se limite pas à l'évasion, il s'agit de vivre et trouver votre liberté sur l'eau. Les bateaux Alumacraft tiennent cette promesse avec encore plus de confort. »

Dotés d'une construction robuste et des finitions de haute qualité, les bateaux de pêche Alumacraft de la série Pro sont mieux connus pour leur force, leur fiabilité et leur conduite en douceur dont raffolent les pêcheurs à la ligne. De plus, BRP offre un confort amélioré pour une expérience sur l'eau plus agréable.

Les sièges ont été optimisés pour 2022, en mettant un accent particulier sur l'ergonomie. La forme, la densité et le positionnement de tous les sièges ont été améliorés pour offrir un meilleur confort pour ces longues journées sur l'eau. Cela comprend le changement de la forme des sièges de l'habitacle pour fournir plus de soutien au haut du dos, et pour les passagers, le changement de la forme des sièges surélevés pour éliminer les points de pression. Maintenant, il n'y a plus rien entre vous et votre prise.

Pour obtenir plus de renseignements sur Alumacraft et sa gamme de bateaux de pêche en aluminium primés, visitez le site www.alumacraft.com.

-30-

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre vaste gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés, afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte plus de 14 500 personnes ingénieuses et passionnées.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour obtenir plus de renseignements :

Service des communications

media@brp.com