BRP : Le tout nouveau Sea-Doo Switch 2022 change la donne dans l'industrie du ponton

Le Sea-Doo Switch 2022 est un ponton réinventé qui rend l'eau plus accessible que jamais. ©BRP 2021

Valcourt, Québec, Canada, 11 août 2021 - Depuis des décennies, BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) est le chef de file de l'industrie des motomarines avec sa marque Sea-Doo, qui est une marque de premier plan pour le plaisir sur l'eau. Et maintenant, Sea-Doo entre une toute nouvelle ère en introduisant le Sea-Doo Switch 2022, un tout nouveau ponton qui marie l'esprit et le plaisir de Sea-Doo avec la polyvalence et la stabilité incroyables d'une plateforme de ponton.

« Au fil des ans, nous avons prouvé que BRP est capable d'ébranler l'industrie en créant de nouveaux segments. Notre équipe l'a fait une fois de plus avec le Sea-Doo Switch, qui va révolutionner le marché des pontons. Switch occupe une position unique pour attirer un public plus large et une génération plus jeune », a mentionné José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

Il ne s'agit pas d'un ponton typique. Le Switch ne ressemble à rien d'autre, et est conçu spécifiquement pour changer les réalités de la vie sur l'eau. Sa plateforme unique et adaptable offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux rêves de tous les amateurs d'eau, grâce à une conception entièrement nouvelle et modulaire, une facilité de conduite et un prix abordable.

« Il s'agit d'un ponton dynamique avec l'esprit d'une motomarine Sea-Doo, et la conception de son pont modulaire peut être entièrement reconfigurée pour un voyage de pêche en solo le matin, un pique-nique familial à midi et une séance de planche nautique le soir », a déclaré Annick Lauzon, directrice, Marketing, Sea-Doo et Ski-Doo chez BRP.

Ce qui le différencie le plus, mis à part son système de propulsion à jet Rotax et son expérience de conduite unique grâce à son guidon intuitif Sea-Doo, est le pont modulaire composé de tuiles à fixation rapide LinQ. Il permet de transformer et de modifier en quelques secondes l'expérience à bord du Sea-Doo Switch pour l'adapter selon les besoins de la journée en permettant aux gens d'ajouter, de déplacer ou de retirer des sièges, tables et bien plus encore.

Pour l'essentiel, le Sea-Doo Switch demeure indéniablement fidèle à Sea-Doo, sur l'eau et hors de l'eau. Sa conception tri-coque garantit que le plaisir est au cœur de l'expérience, procurant stabilité et agilité aux utilisateurs qui s'appuient dans les virages et se faufilent dans l'eau. Elle garantit également plus de frissons et un comportement dynamique que les gens n'obtiennent pas d'un ponton traditionnel, et qui comprend l'iBR de Sea-Doo (Système de freins et de marche arrière) acclamé, ce qui en fait le tout premier ponton avec freins, lui offrant l'une des expériences d'amarrage les plus intuitives de l'industrie.

Disponible en précommande à compter d'aujourd'hui, le Sea-Doo Switch est offert à partir de 22 499 $ CA et est également offert en deux options d'ensemble : le Cruise et le Sport, allant de 13 à 21 pieds. Chaque ensemble offre des options de puissances différentes du moteur ROTAX, de 100 à 230 chevaux. Vous trouverez un aperçu complet de la gamme à l'adresse www.Sea-Doo.com/Switch.

Sea-Doo FISH PRO

En plus de l'introduction du Sea-Doo Switch, la marque ajoute également deux nouveaux modèles de motomarines FISH PRO à sa gamme, ce qui élargit davantage le segment de pêche récréative, un segment à croissance rapide. Le FishPro Trophy 170 entièrement équipé pour le pêcheur avancé s'appuie sur le très populaire et éprouvé FishPro Sport 170, auquel s'ajoutent un vivier avec connexion rapide, un tuyau d'arrosage intégré, un siège de pêche pivotant modulaire, un système d'ancrage, un système de batterie supérieur, un GPS et détecteur de poissons à écran tactile Garmin de 7 po. Il s'agit du summum de la pêche en matière de motomarines.

La FishPro Scout 130 est une autre addition à la gamme Sea-Doo Fish Pro. Basé sur la plate-forme polyvalente Sea-Doo GTI, le Scout 130 va plus loin pour créer une option abordable pour le pêcheur occasionnel à la recherche de versatilité et d'une excellente expérience de pêche. Il comprend les essentiels pour la pêche, comme une glacière de pêche LinQ 51L, des supports de canne à pêche sur la glacière et les supports avant, un GPS et détecteur de poissons Garmin de 6 po, et des accessoires de rangement supplémentaires.

BRP GO! Pour les motomarines personnelles

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'application exclusive et renommée BRP GO! sera disponible pour une utilisation sur l'eau et sera bientôt offerte dans les boutiques d'applications pour téléchargement. L'application améliorera l'expérience sur l'eau. Elle permettra de visualiser et de contrôler les applications de téléphone intelligent pertinentes directement sur l'indicateur à l'aide des commandes sur le guidon, tandis que le téléphone est rangé. Il comprendra la cartographie interactive sur l'eau, et les conducteurs pourront créer et partager des itinéraires, inviter des amis à partir à l'aventure et suivre d'autres personnes sur la carte.

Peu importe votre vision d'une journée parfaite sur l'eau, Sea-Doo a le véhicule et les accessoires qui vous permettent de profiter au maximum de votre expérience, que ce soit en solo ou avec vos amis et votre famille. Pour obtenir des détails techniques et les spécifications du produit ainsi que des renseignements sur la gamme complète de motomarines personnelles et de pontons Sea-Doo, visitez le site www.Sea-Doo.com.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre main‑d'œuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

