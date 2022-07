BRP : OUVRE UN CENTRE NORD-AMÉRICAIN D'USINAGE À QUERÉTARO

Querétaro, Mexique, 4 juillet 2022 - BRP est fière d'annoncer l'ouverture de son Centre d'usinage nord-américain (NAMC, acronyme en anglais) dans la ville de Querétaro, au Mexique, un nouveau bâtiment idéalement situé à côté de l'usine BRP Querétaro où sont assemblés les motomarines Sea-Doo et les moteurs Rotax. Le NAMC fabriquera les principaux composants des moteurs Rotax.

Cérémonie d'ouverture du Centre d'usinage nord-américain de BRP à Querétaro en présence de dirigeants de BRP et d'invités d'honneur

« Nous sommes très fiers d'inaugurer le Centre d'usinage nord-américain qui créera plus de 100 nouveaux emplois dans la région, a déclaré Mario Gebetshuber, directeur de site, BRP Querétaro. Le NAMC augmente notre capacité de production de composants de moteurs et permet une plus grande flexibilité dans nos processus d'usinage. L'équipe se concentre actuellement sur les tests finaux de contrôle de la qualité de nos produits et de nos processus et prévoit accélérer la cadence de la production peu après. »

« Le Mexique est devenu le plus important centre de production de BRP et joue un rôle clé pour répondre à la demande forte et soutenue pour nos produits de sports motorisés, a ajouté Thomas Uhr, chef de la direction technologique de BRP. Nous avons récemment annoncé que nos futures motos électriques Can-Am seront produites à Querétaro, et aujourd'hui, nous sommes ravis d'inaugurer le nouveau Centre d'usinage nord-américain. Ces investissements témoignent de l'engagement de BRP envers la région et son talent. »

Pour marquer l'inauguration du bâtiment, un événement spécial a eu lieu plus tôt aujourd'hui avec des dirigeants de BRP et des invités d'honneur, dont Íker Jiménez, directeur général de Impulso Económico Global, Mauricio Kuri, gouverneur de Querétaro et Luis Nava, maire de la ville de Querétaro.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

-30-