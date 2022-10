BRP : ajoute quatre prestigieux prix de design à son impressionnante collection

Le Sea-Doo Switch continue de faire des vagues, alors que le Sea-Doo FishPro Trophy et le Can-Am Ryker Rally font tourner les têtes.

Valcourt, Québec, 7 octobre 2022 - BRP Inc. (TSX : DOO ; NASDAQ : DOOO) fait encore une fois des vagues et ouvre la voie dans le monde du design et des sports motorisés, ajoutant quatre prix de design et d'innovation à son impressionnante collection. Le Sea-Doo Switch a reçu son quatrième prix de design de l'année, en remportant un prix or dans la catégorie Automobile et transport des International Design Excellence Awards (IDEA). Les fonctionnalités améliorées et l'esthétique unique des produits Sea-Doo et Can-Am ont attiré l'attention des membres du jury de trois prestigieux concours internationaux. Le Sea-Doo FishPro Trophy a reçu non pas un, mais deux prix très convoités, Good Design Australia et Good Design Japan. Le Can-Am Ryker Rally a également été reconnu par Good Design Japan.

« Chez BRP, l'équipe de design et d'innovation est composée de personnes créatives et passionnées, issues de différents milieux et pays, qui partagent une vision commune. Nous nous efforçons de répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs et de les satisfaire par des expériences de produits qui changent le paradigme. Ces reconnaissances de la part de nos pairs et des experts de notre domaine confirment que nous sommes sur la bonne voie, alors que nous repoussons les limites pour créer des expériences inégalées pour les amateurs sur terre et sur l'eau », a déclaré Denys Lapointe, chef du design chez BRP.

Pleins feux sur les produits primés de BRP

Sea-Doo Switch 2022 - gagnant d'un prix IDEA

Le Sea-Doo Switch représente un changement de paradigme dans l'industrie des pontons. Il offre la stabilité d'un ponton, l'agilité d'un bateau ponté, ainsi qu'un freinage et une manœuvrabilité à toute épreuve. Son plus grand point de différenciation - outre son système de propulsion par jet Rotax et son système de direction unique par guidon inspiré de Sea-Doo - est le fait que le pont entier est constitué de tuiles configurables. Seul le gouvernail est fixe, alors que l'ensemble de l'aménagement peut être modifié en quelques secondes pour s'adapter à toutes les aventures grâce aux dalles LinQ à fixation rapide, faciles à monter et à démonter. Il existe près de 100 dispositions possibles, soit en ajoutant ou en retirant des sièges, en changeant l'emplacement des tables, et bien plus encore.

2021 Sea-Doo FishPro Trophy - gagnant d'un prix Good Design Australia et d'un prix Good Design Japan

La conception centrée sur l'utilisateur du nouveau FishPro Trophy répond aux besoins les plus pointilleux des amateurs de pêche à la ligne. Cette motomarine leur offre un champ de vision de 360 degrés et réduit l'obstruction de la ligne. Elle est dotée d'une ergonomie améliorée et de rangements additionnels pour une expérience de pêche optimale, d'une coque plus grande et plus stable qui se pose plus bas dans l'eau, d'une ancre intégrée au plat-bord et de repose-pieds inclinés pour une stabilité à l'épreuve de toutes conditions météorologiques. La motomarine arbore une couleur claire qui évoque l'environnement marin et empêche la décoloration découlant de longues journées au soleil. Toutes les composantes arborent des couleurs harmonieuses et mettent en évidence les fonctionnalités clés du bateau, rendant l'expérience de conduite plus intuitive et sécuritaire. En fait, la sécurité sur l'eau fait partie intégrante du design, les couleurs étant plus visibles dans l'eau salée.

Can-Am Ryker Rally 2020 - gagnant d'un prix Good Design Japan

La plateforme du Can-Am Ryker a été repensée pour les personnes à la recherche d'une conduite à ciel ouvert sur toutes sortes de routes et de conditions. Le conducteur est positionné plus haut, pour lui permettre de se sentir réellement connecté avec le véhicule et les différentes surfaces de la route. Ses caractéristiques ergonomiques améliorées comprennent un plus grand repose-pieds antidérapant et réglable pour optimiser l'adhérence, le contrôle et la sécurité. L'esthétique s'inspire des véhicules de type rallye en s'appuyant sur les codes visuels connus dans cette industrie. Il comprend les jantes blanches emblématiques, les bandes à carreaux, les bandes de vitesses et les numéros de voiture de course sur l'aile du véhicule. Le Can-Am Rally se distingue par sa taille compacte et son allure musclée. Comme ses frères et sœurs, le Rally est personnalisable.

Des reconnaissances de la part de concours internationaux parmi les plus anciens et réputés dans l'industrie

Good Design Australia a une fière histoire qui remonte à 1958. Ce concours international s'engage à promouvoir l'importance du design pour les entreprises, l'industrie, le gouvernement et le grand public, ainsi que le rôle essentiel qu'il joue dans la création d'un avenir meilleur, plus sécuritaire et plus prospère. Good Design Australia reconnaît, récompense et promeut la valeur du design au niveau local, national et international.

Depuis 1957, Good Design Japan a attribué sa célèbre 'G-Mark' à des centaines de produits. Il s'agit du seul système complet d'évaluation et de reconnaissance du design au Japon. Des entreprises du monde entier participent aux activités de l'organisation, y compris à ses prix annuels. Le prix Good Design Award a pour but de soutenir ceux qui ont identifié les possibilités du design, qui explorent ce qui peut être amélioré grâce au design et qui élargissent les domaines dans lesquels le design joue un rôle important dans l'amélioration de la vie et de la société.

IDEA est l'un des programmes de prix de design les plus anciens et les plus prestigieux au monde. Fondé à l'origine pour récompenser les réalisations exceptionnelles dans le domaine du design industriel, le programme s'est développé pour mettre en valeur le design dans d'autres disciplines, notamment la stratégie de design, la stratégie de marque, l'interaction numérique, et plus encore. Chaque année, des milliers de candidatures sont soumises par des équipes de designers à travers le monde, faisant d'IDEA l'un des programmes de récompenses annuels les plus importants et les plus attendus dans le domaine du design et de l'innovation.

Que nous réserve l'avenir?

Au mois d'août dernier, BRP a dévoilé, dans le cadre de son Club d'été 2023, de nouveaux produits voués à transformer l'industrie nautique, de même que celle des sports motorisés. Ils capteront sans aucun doute l'attention des experts et des passionnés au cours de l'année à venir et contribueront à accroître la collection de prix reçus par BRP, comprenant plus de 150 distinctions à ce jour.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

