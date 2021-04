BRP : Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2021

D E S O L L I C I T A T I O N D E P R O C U R A T I O N S D E L A D I R E C T I O N

D E S A C T I O N N A I R E S E T C I R C U L A I R E

A V I S D E C O N V O C A T I O N À

Lettre du président du conseil d'administration,

président et chef de la direction

Le 27 avril 2021

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Au nom du conseil d'administration, de la direction et de tous les employés de BRP, je suis heureux de vous informer que notre assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 3 juin 2021 à 11 h (heure de l'Est) uniquement de manière virtuelle. Nous sommes convaincus que cette assemblée virtuelle se traduira par une participation accrue de nos actionnaires, tout en réduisant le plus possible les risques et les restrictions liés aux rassemblements.

Nous avons connu une année exceptionnelle avec une forte croissance des ventes au détail dans toutes nos gammes de produits et réalisé un BPA normalisé record. Au cours de l'année, nous avons géré de manière proactive l'impact de la pandémie de COVID-19, tout en veillant à la santé et à la sécurité de nos équipes. Nous avons interrompu nos activités de production pendant un certain temps, et ensuite connu une forte demande des consommateurs pour nos produits. Nous avons par ailleurs constaté un nombre sans précédent de nouveaux arrivants dans l'industrie. En parallèle, nous avons préparé la Société pour l'avenir : nous avons entamé la construction d'une nouvelle usine de fabrication de VCC au Mexique, lancé plusieurs modèles dans toutes nos gammes de produits et investi des sommes importantes dans la recherche et le développement. Je tiens à remercier nos employés, nos fournisseurs et nos concessionnaires pour leur grande capacité d'adaptation, leur dévouement et leur résilience au cours de la dernière année, qualités qui ont contribué à l'obtention de nos résultats exceptionnels.

Vous trouverez ci-joint l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui vous expliquent tous les points à l'ordre du jour sur lesquels devront se prononcer les actionnaires. Vous y trouverez des renseignements concernant les candidats aux postes d'administrateurs, la nomination de l'auditeur indépendant de la Société et l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants. La circulaire de sollicitation de procurations de la direction vous explique également notre système de gouvernance et la rémunération des membres de notre haute direction.

Pour de plus amples renseignements, vous êtes invités à communiquer avec notre service Relations Investisseurs, par courriel à medias@brp.com.

Votre vote et votre participation nous importent beaucoup. En tant que porteurs de nos actions, veuillez prendre le temps de lire la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, pour ensuite indiquer la manière dont vous voulez voter à l'égard des points à l'ordre du jour. Même si vous pourrez exercer les droits de vote rattachés à vos actions à l'assemblée virtuelle, nous vous prions de voter à l'avance par Internet, par téléphone ou en signant, en datant et en retournant le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote qui vous a été remis et en suivant les directives fournies dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Nous espérons que vous participerez à notre assemblée annuelle des actionnaires de 2021 et sommes impatients de vous informer davantage sur nos progrès à venir.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les actionnaires, l'expression de nos sentiments distingués.

Le président du conseil d'administration, président et chef de la direction,

José Boisjoli