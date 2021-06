BRP : Revue Annuelle 2021

Nous sommes des optimistes, et nous envisageons le monde comme une grande occasion sans limites à la route ou à nos ambitions. Chaque fois qu'une occasion d'explorer le vaste monde et de créer un lien avec notre communauté passionnée se présente, nous la saisissons.

de 24 % et le bénéfice par action normalisé1 de 41 %. Les mesures que nous avons mises en œuvre en début de pandémie pour faire face à la crise ne nous ont pas seulement guidés, elles nous ont également permis de préparer et de renforcer BRP pour l'avenir.

UNE ANNÉE À PART Au cours de l'année, nous avions pour objectif de gérer les impacts de la pandémie de façon proactive, tout en protégeant nos employés comme nos partenaires d'affaires, et en préservant notre flexibilité financière. Nous avons suivi de près l'évolution de la situation et les directives de santé publique et, dans chacun de nos sites, nous avons mis en place des mesures de protection rigoureuses qui ont été rapidement adoptées par l'ensemble de nos employés. Nous avons également réduit nos coûts de base, recentré notre plan d'investissement et amélioré notre accès aux liquidités. Nous avons aidé notre réseau de concessionnaires à faire face l'augmentation de la demande des consommateurs afin de favoriser la croissance exceptionnelle des ventes dans toutes nos gammes de produits, et nous avons attiré et soutenu un nombre sans précédent de nouveaux acheteurs. Les circonstances entourant la pandémie ont exercé une pression considérable sur notre personnel, nos fournisseurs et nos concessionnaires, mais nous nous sommes tous mobilisés pour tirer le meilleur parti de cette situation imprévue et saisir les opportunités. Ce sont le travail acharné, le dévouement et l'agilité dont chacun a fait preuve tout au long de cette période qui ont fait la différence. En ce qui concerne les opérations, nous avons redémarré la production rapidement et sans heurt, suite à la fermeture temporaire de nos sites imposée par les restrictions gouvernementales, et nous suivons de très près la chaîne d'approvisionnement fluctuante, afin de limiter les perturbations et de respecter la planification des livraisons. En parallèle, nous avons continué investir pour favoriser notre croissance future. Nous avons commencé la construction d'une nouvelle usine de fabrication de véhicules côte à côte au Mexique, ce qui devrait nous permettre d'augmenter notre capacité de 50 % et d'être opérationnels d'ici la fin du troisième trimestre de cette année. Nous avons aussi enrichi toutes nos gammes de produits avec l'introduction de plusieurs modèles, et nous avons investi des sommes importantes en recherche et développement. La présente crise nous a toutefois forcés à prioriser nos activités, ce qui nous a poussés à arrêter la production des moteurs hors-bord Evinrude et à centrer nos efforts et nos investissements sur nos marques de bateaux. Ce processus étant terminé, nous axons maintenant nos efforts sur les nouvelles technologies et la conception de produits marins novateurs, notamment une nouvelle famille de moteurs avec le projet Ghost et la nouvelle génération de pontons d'entrée de gamme avec le projet M. Nous avons commencé l'année sur une forte lancée, avec une croissance continue des ventes d'environ 15 %. Les restrictions liées à la COVID et le phénomène des vacances à la maison ont accéléré cette croissance, avec une augmentation de nouveaux acheteurs plus élevée que la normale. De façon plus spécifique, nous remarquons une augmentation de plus de 30 % cette année, comparativement à la barre des 20 % que nous remarquons habituellement, ce qui nous procure une excellente opportunité de convertir ces nouveaux acheteurs en clients à vie. Ces circonstances nous ont permis de croître nos ventes au détail de produits de sports motorisés en Amérique du Nord de 25% par rapport à l'année précédente. Toutes nos gammes de produits ont connu la même dynamique à des degrés différents.

ADAPTER LA M25 À LA NOUVELLE RÉALITÉ En octobre 2019, nous avons lancé notre plan stratégique quinquennal Mission 2025 (M25), un plan qui a été bien accueilli par toutes nos parties prenantes. Il repose sur quatre piliers : la croissance, l'expérience client, l'expérience employé et l'approche Lean. Les priorités stratégiques liées à ces piliers, comme le choix d'axer notre croissance sur Can-Am et sur le Groupe marin, restent en phase avec nos ambitions. Néanmoins, nous adaptons actuellement certaines de nos initiatives clés. Nous mettons davantage l'accent sur la transformation des nouveaux acheteurs en clients à vie et l'amélioration de leur expérience d'achat; sur nos priorités en matière de diversité, d'équité et d'inclusion; et la promotion du mieux-être de nos employés. La demande exceptionnelle qu'ont connue nos produits depuis le début de la pandémie nous pousse également à revoir nos objectifs financiers. Pour l'instant, cette démarche a été mise en suspens en raison d'un trop grand nombre de variables. Nous ajusterons donc nos objectifs en fonction de notre nouvelle réalité lorsque la situation sera plus stable. LE FUTUR EST MAINTENANT - L'ÉLECTRIQUE EST ARRIVÉ Depuis le début de notre histoire, il y a plus de 50 ans maintenant, nous nous réinventons sans cesse, tout en restant le leader de l'industrie. Nous avons commencé avec notre technologie de moteurs à deux temps, puis nous avons progressé vers le quatre temps, pour ensuite introduire le quatre temps suralimenté, suivis des deux et quatre temps turbocompressés. Cette capacité de renouvellement fait partie de nos forces, et j'en suis très fier. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère : l'ère des véhicules électriques. Pour nous, il s'agit de l'évolution naturelle de la technologie, une évolution qui doit se faire au fil du temps. J'ai toujours affirmé que l'introduction de véhicules électriques n'était pas une question de savoir SI, mais de QUAND. Et le QUAND, c'est maintenant. Nous avons récemment annoncé notre intention d'investir 300 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour offrir encore plus d'options aux consommateurs, avec des modèles électriques dans chacune de nos gammes de produits de sports motorisés et de produits marins, d'ici la fin de 2026. Nous sommes très heureux de nous engager dans le monde des véhicules électriques et de développer de nouvelles façons de transporter les gens par des technologies alternatives. Nous visons à offrir des options électriques dans des segments déterminés qui sont mieux adaptés à l'expérience électrique, et à limiter les compromis sur les performances et l'autonomie. Ces options nous permettront d'attirer de nouveaux clients et de faire croître l'industrie. De plus, après avoir analysé les différentes options existantes, nous avons décidé de développer notre propre technologie. De cette façon, l'intégration du groupe propulseur dans nos véhicules se fera plus facilement. La conception d'un bloc de propulsion modulaire nous permettra également de rentabiliser nos investissements et de réduire les coûts, ce qui se traduira

" NOUS ENTRONS DANS UNE NOUVELLE ÈRE : L'ÈRE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES . " par une offre plus compétitive. Aucun autre fabricant de l'industrie ne fait preuve d'un engagement aussi considérable que BRP. Notre technologie modulaire de moteurs électriques Rotax sera développée conjointement par nos équipes de Gunskirchen et de Valcourt, avec la collaboration de nos équipes de Rovaniemi et de Sturtevant. Nous prévoyons que le premier véhicule électrique sera offert dans les deux prochaines années, et que de nouveaux modèles apparaîtront rapidement dans toutes nos gammes de produits. CONCLUSION Nous avons fait face à de nombreuses crises au cours de notre histoire, et nous avons toujours réussi à surmonter les obstacles en travaillant ensemble. L'exercice 2021 a été une année atypique, et chacun a su relever le défi pour nous permettre d'obtenir des résultats exceptionnels. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos employés, concessionnaires et fournisseurs pour l'agilité, le dévouement et la résilience dont ils ont fait preuve tout au long de l'année. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers les membres de notre conseil d'administration pour leur soutien et leurs conseils, ainsi qu'à nos actionnaires pour l'engagement qu'ils ont démontré envers BRP. En combinant un début d'exercice financier très dynamique, des ventes qui connaissent une forte demande continue dans toutes les gammes de produits et à un ensemble d'investissements clés, nous sommes bien positionnés pour continuer à générer de solides résultats. Nous gardons confiance en l'avenir et demeurons plus fort que jamais car Ensemble, nous avançons. JOSÉ BOISJOLI Président et chef de la direction