DESIGN, FONCTION ET ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ : LES INNOVATIONS DE BRP S'INTÈGRENT PARFAITEMENT À GOOD DESIGN (USA)

Valcourt, Québec, le 11 janvier 2022- Malgré une participation record cette année, Good Design USA a reconnu l'équipe de conception et d'innovation de BRP en lui décernant des prix pour toutes ses soumissions au concours de 2021 : la Can-Am Commander XT P, la Sea-Doo RXP X et la boîte modulaire LinQ.

"Good Design est fondé sur les idéaux d'un processus de conception qui incarne l'excellence et l'endurance des produits et une forte identité publique. Il correspond parfaitement à notre philosophie du design et à la façon dont nous abordons nos produits ", a déclaré Denys Lapointe, premier vice-président, Design, innovation et services créatifs chez BRP. "Nos équipes ont toujours un œil sur l'avenir alors qu'elles continuent de bâtir sur notre riche héritage de design et d'innovation", a-t-il ajouté.

BRP ajoute ces honneurs à son impressionnante collection de prix d'innovation et de design, avec plus de 26 reconnaissances internationales au cours des deux dernières années.

About the Can-Am Commander XT-P

Pour un plus grand confort, la nouvelle version de notre véhicule de sport-récréation Can-Am peut accueillir deux adultes, avec des points H plus bas dans le véhicule, ce qui lui confère le meilleur centre de gravité de sa catégorie auprès des conducteurs. Le cockpit est conçu de façon ergonomique pour une ligne de vue optimale. Il dispose également d'une cage homologuée ROPS et d'un châssis renforcé pour une résistance optimale. Lorsque les ceintures de sécurité ne sont pas attachées, la vitesse du véhicule est limitée à 7 km/heure. Pour aider les conducteurs à acquérir de l'expérience en toute sécurité, les clients peuvent acheter auprès de BRP une deuxième " clé d'apprentissage " qui peut être programmée pour limiter la vitesse et les performances de l'accélérateur.

Ce Commander offre également une capacité de transport améliorée grâce à une grande benne basculante et à un hayon robuste, ainsi qu'à de multiples points d'accessoires LinQ.

À propos de la boîte modulaire LinQ

Notre système de boîtes a été conçu pour rester solidement fixé à la machine, ce qui assure la tranquillité d'esprit du conducteur. La polyvalence de nos boîtes LinQ empilables permet de nombreuses combinaisons de rangement sur toutes les plateformes BRP.

À propos de la Sea-Doo RXP-X

La RXP-X 300 rétablit l'ensemble du segment des motomarines haute performance avec une accélération à couper le souffle, une maniabilité à haute vitesse sans compromis et un facteur « it » qui la distingue de toutes les autres sur l'eau. Le design en V profond, l'attention ingénieuse portée aux détails et le design unique Shark Gill permettent la meilleure accélération de sa catégorie et un contrôle précis à pleine puissance dans toutes les conditions.

À propos du prix Good Design USA

Le programme de récompenses le plus ancien et le plus prestigieux - Le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design et Metropolitan Arts Press Ltd. présentent le programme annuel de récompenses GOOD DESIGN® du musée pour les conceptions industrielles, de produits et graphiques les plus innovantes et les plus avant-gardistes produites dans le monde entier.

Chaque année, le Chicago Athenaeum présente le programme des GOOD DESIGN® Awards qui récompense les dessins industriels, graphiques et de produits les plus innovants et les plus avant-gardistes du monde entier.

