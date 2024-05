BRT Apartments Corp. est un fonds d'investissement immobilier qui possède, exploite et, dans une moindre mesure, détient des participations dans des coentreprises qui possèdent des propriétés multifamiliales. La société possède ou a des intérêts dans environ 28 propriétés multifamiliales avec 7 707 unités dans 11 états. En règle générale, ses propriétés multifamiliales sont des appartements avec jardin, des immeubles de taille moyenne ou des maisons de ville qui offrent aux résidents des services tels qu'un clubhouse, une piscine, une blanchisserie et un accès à la télévision par câble. Outre ses propriétés multifamiliales, la société possède des actifs, et en particulier des actifs immobiliers. Les propriétés de la société comprennent notamment Silvana Oaks Apartments, Avondale Station, Brixworth at Bridge Street, Newbridge Commons, Crossings of Bellevue, Avalon Apartments, Parkway Grande, Woodland Trails, Grove at River Place, Kilburn Crossing, The Woodland Apartments, The Pointe at Lenox Park, Mercer Crossing et Village at Lakeside.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel