BRT Apartments Corp. est une société de placement immobilier (FPI). La société possède, exploite et, dans une moindre mesure, détient des participations dans des coentreprises qui possèdent et exploitent des propriétés multifamiliales. La société possède environ 29 propriétés multifamiliales situées dans 11 États, dans le sud-est des États-Unis et au Texas. Les propriétés multifamiliales de la société sont des appartements-jardins, des immeubles de taille moyenne ou des maisons de ville qui offrent aux résidents des services tels qu'un clubhouse, une piscine, une blanchisserie et l'accès à la télévision par câble. Les propriétés de la société comprennent Verandas at Alamo, Vanguard Heights, Jackson Square, Brixworth at Bridge Street, Woodland Apartments, Grove at River Place, Civic Center I, Civic Center II, Abbotts Run, Somerset at Trussville, et Magnolia Pointe at Madison.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel