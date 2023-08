Brunello Cucinelli SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de la mode. La société conçoit, fabrique et vend des vêtements pour femmes et hommes, des produits en cachemire et des collections d'accessoires. Son portefeuille de produits comprend des tricots, des manteaux et des vestes, des vêtements en cuir, des costumes, des robes, des chemises, des blouses, des pantalons, des accessoires et d'autres articles en cuir. La société commercialise ses produits par le biais du canal de vente au détail direct, du canal de vente en gros monomarque, composé de magasins de détail monomarque franchisés, et du canal de vente en gros multimarque, qui comprend des grands magasins et des magasins multimarque indépendants. Brunello Cucinelli SpA opère par le biais de nombreuses filiales situées en Italie, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Autriche et au Japon, entre autres.

Secteur Habillement et accessoires