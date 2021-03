Brunello Cucinelli S.p.A. : l'ultra-luxe se porte bien

Difficile de trouver une entreprise comparable à Brunello Cucinelli SpA. Il faut dire que son patron et actionnaire à 51%, LE Brunello Cucinelli, cultive sa différence avec le "capitalisme humaniste" qu'il prône dès la première page du site internet du groupe, le temps pour une citation d'Emmanuel Kant d'apparaître et de disparaître. Son entreprise s'adresse à une clientèle riche et peu sensible aux fluctuations économiques. Elle se pique de produire la totalité de ses produits en Italie avec un réseau d'artisans et de fournisseurs qui proviennent des régions limitrophes à l'Ombrie ou en Vénétie, non loin de là. Les analystes considèrent généralement que Brunello Cucinelli est un bastion de l'ultra-luxe avec une barrière à l'entrée très élevée et une belle fidélité de la clientèle.

Le titre gagne plus de 10% ce matin à Milan, tout près des 40 EUR. Les résultats 2020 étaient proches des attentes et les objectifs 2021 ont été relevés. Les investisseurs sont séduits par la visibilité de l'entreprise, dont le management se montre très confiant quant à la réalisation des objectifs 2022 et dans le nouveau plan 2021/2025. Un superbe dossier donc, mais il y a bien sûr un loup : de tous les acteurs du luxe rentables, Brunello Cucinelli est probablement le plus richement valorisé : plus de 50 fois les résultats 2022. Contre 23 fois à Burberry, 29 fois à LVMH, ou 47 fois à Prada et 48 fois à Salvatore Ferragamo. Le seul véritable comparable dans cette sphère-là est Hermès International et son PER de 50 fois 2022.

Il y a luxe et luxe dans le luxe

Autre acteur transalpin du secteur de l'habillement en vue aujourd'hui, Tod's, installé dans la région voisine des Marches. Le titre flambe de 12% à 30,62 EUR. Pourtant, l'entreprise reste à la peine avec des résultats 2020 plutôt médiocres publiés plus tôt dans la semaine. Et contrairement à Brunello Cucinelli, elle s'attend encore à un millésime difficile cette année, qui ne devrait pas permettre à l'Ebit de renouer avec la rentabilité. Tod's produit également de l'autre côté des Alpes, mais ne s'adresse pas à la même clientèle, ce qui lui vaut de se retrouver sur un segment nettement plus embouteillé et sensible aux fluctuations de la consommation. Il y a luxe, et luxe.