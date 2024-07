Hier soir, les analystes et investisseurs attendaient avec impatience la présentation de l'évolution de l'activité trimestrielle de Brunello Cucinelli en tant que première société à dévoiler ses chiffres et donc à donner des signaux sur le secteur du luxe qui traverse une passe d'incertitude.

Présentation de la société

Fondée en 1978 par le créateur et entrepreneur éponyme, Brunello Cucinelli S.p.A. est une Casa di Moda italienne renommée, cotée sur le marché des moyennes et grandes capitalisations de la Borsa Italiana. Basée dans le village médiéval de Solomeo, en Ombrie, l’entreprise est guidée par une philosophie entrepreneuriale axée sur des thèmes majeurs tels que l'harmonie avec la création, le respect de la dignité de chaque être vivant et la quête d'une croissance équilibrée conforme aux valeurs éthiques de son capitalisme humaniste et de sa durabilité humaine.

Spécialisée à l'origine dans la production de cachemire de la plus haute qualité, la marque a élargi son offre pour inclure un lifestyle chic et décontracté, avec des collections prêtes-à-porter qui incarnent l'esprit authentique du mode de vie italien. Ces collections mêlent élégance, créativité, contemporanéité et artisanat, enracinées dans les valeurs de la couture italienne traditionnelle et de la région ombrienne, tout en intégrant une forte dose d'innovation et de style contemporain. L’entreprise s'efforce de générer des bénéfices avec intégrité et harmonie, en respectant la dignité morale et économique de tous ses employés.

Evolution de l'activité

La dernière présentation de l'évolution de l'activité de Brunello Cucinelli pour le premier semestre 2024 témoigne d'une performance exceptionnelle malgré les incertitudes du secteur du luxe.

Le chiffre d'affaires sort à 620,7 millions d'euros, soit une croissance de 14,1 % à taux de change actuels et de 14,7 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2023. La croissance a été portée par les Etats-Unis (+19,4%) et l'Asie (+14,3%) et a été un peu plus faible en Europe (+9%).

La société confirme ses prévisions de croissance des ventes de 10% pour 2024, avec des bénéfices équilibrés et durables. Le projet en cours de doublement de l'usine de Solomeo, prévu pour s'achever en 2025, avec des investissements significatifs sur la période 2024-2025 devrait garantir une capacité de production suffisante pour la prochaine décennie et soutenir le plan de doublement du chiffre d'affaires d'ici 2030.

Solomeo a accueilli le deuxième symposium universel sur l’âme et l’économie, réunissant des leaders internationaux dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie et des sciences, dont Reid Hoffman.

Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur créatif, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats du premier semestre : "Le premier semestre s'est clôturé avec d'excellents résultats en termes de chiffre d'affaires. Nous ressentons une dynamique très positive pour notre marque en termes d'image globale. Cela nous amène à confirmer notre prévision de croissance des ventes d'environ 10% pour 2024, ainsi que des bénéfices adéquats."

Il a également souligné l’importance de l'intelligence artificielle dans les projets futurs de l’entreprise, mentionnant la présentation imminente du nouveau site internet de l'entreprise, développé en collaboration avec des technologies d'intelligence artificielle : "Après trois ans de travail méticuleux, nous allons présenter notre nouveau site internet d'entreprise à la presse mondiale à Milan, un projet imaginé et construit avec l'intelligence artificielle, probablement l'un des premiers au monde.

L'entreprise prévoit des investissements importants pour soutenir sa croissance à long terme, notamment :

Doublage de l'usine de Solomeo : Une nouvelle installation sera construite sur les friches industrielles réhabilitées à la périphérie de Solomeo, respectant ainsi la vision de l'entreprise de préserver l'environnement et de protéger le paysage.

Nouvelles installations en Italie : Ouverture de nouvelles usines de production de vêtements pour hommes dans des centres d'excellence artisanale, notamment à Penne et Gubbio.

Brunello Cucinelli a souligné l’importance de ces investissements pour maintenir l'intégrité et la solidité du plan de croissance à long terme de l'entreprise : "Nous pensons qu'il est essentiel d'accompagner les plans de croissance à moyen et long terme avec un projet solide qui nous permettra d'augmenter encore la production artisanale, avec des investissements majeurs sur la période 2024-2025, garantissant ainsi la capacité de production pour la prochaine décennie."

La performance de Brunello Cucinelli au premier semestre 2024 montre une forte croissance dans toutes les régions et canaux de vente, soutenue par une stratégie d'investissement solide et une vision claire de l'avenir. Les projets d'expansion et les engagements envers l'innovation et la durabilité soulignent l'engagement continu de l'entreprise envers une croissance équilibrée et éthique. Cette présentation de l'évolution de l'activité tend à atténuer les tensions et les incertitudes sur le secteur du luxe pour le deuxième trimestre 2024. Nous attendons la publication qui aura lieu le 28/08/2024.