Cucinelli : hausse à deux chiffres du bénéfice et amélioration des prévisions pour 2023

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Brunello Cucinelli Spa a approuvé mercredi les états financiers consolidés de 2022 et le projet d'états financiers de 2022, faisant état d'un bénéfice de 87,2 millions d'euros, en hausse de 55 % par rapport aux 56,3 millions d'euros de 2021. Le conseil d'administration propose également un dividende de 0,65 euro par action, contre 0,42 euro en 2021, avec une distribution de 50 %.

Le chiffre d'affaires net pour l'année 2022 s'est élevé à 919,7 millions d'euros, contre 712,1 millions d'euros en 2021. La croissance des ventes a été constamment supérieure aux prévisions tout au long de l'année, les canaux de vente au détail et de vente en gros contribuant respectivement à 62 % et 38 % des ventes totales. Sur le plan géographique, l'Europe représentait 40 %, les Amériques 36 % et l'Asie 24 %, la Chine continuant à représenter "la plus grande opportunité de développement" et où l'entreprise a réalisé "une croissance à deux chiffres en 2022 malgré les restrictions liées à la pandémie".

D'autres indicateurs ont également augmenté, à commencer par l'EBITDA, qui est passé de 193,3 millions d'euros l'année précédente à 266,4 millions d'euros.

L'Ebitda pour 2022 s'est élevé à 134,4 millions d'euros, contre 77,0 millions d'euros en 2021.

La dette nette de base a atteint une parité substantielle. Au 31 décembre 2022, même en présence de l'acquisition de 43 % de Lanificio Cariaggi Cashmere pour 15,05 millions d'euros, la valeur relative était de 7,1 millions d'euros, s'améliorant encore par rapport aux 23,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur créatif de la maison de couture, a commenté : "Après le noble prix international Neiman Marcus Fashion Award 2023 reçu il y a quelques jours à Paris, qui représente une sorte d'"Oscar" de la mode, compte tenu des excellentes ventes du premier trimestre presque achevé et des prises de commandes ostensibles pour l'automne-hiver 2023 pour hommes et femmes, nous avons choisi de relever nos estimations, les portant à une croissance du chiffre d'affaires pour l'année d'environ 15 % - au lieu des 12 % budgétés, ndlr - , et dans le même temps, nous imaginons pour 2024 une augmentation saine d'environ 10 %."

L'action Brunello Cucinelli a clôturé dans le rouge de 3,5 % mercredi, à 73,70 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.