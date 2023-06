Cucinelli, non aux paradis fiscaux et oui à la durabilité

(Alliance News) - Avec le même soin que les ouvriers travaillent son luxueux cachemire, Brunello Cucinelli continue de tisser la toile d'un nouveau "capitalisme contemporain" fondé sur un concept élargi de durabilité.

Il s'est exprimé à ce sujet à Londres lors de la réunion "The future of fashion : Italians at the forefront of sustainable fashion" (L'avenir de la mode : les Italiens à l'avant-garde de la mode durable) organisée à l'ambassade d'Italie. Il était accompagné de Federico Marchetti, fondateur du groupe Yoox-Net-a-Porter, membre du conseil d'administration de Giorgio Armani Spa et président du groupe de travail consacré à la mode et faisant partie intégrante de la Sustainable Markets Initiative, fondée par le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III.

Cette collaboration, née entre les deux entrepreneurs italiens visionnaires et le souverain, continue de porter ses fruits. Récemment, Marchetti a impliqué Giorgio Armani dans la production de coton durable dans les Pouilles, dans le cadre d'un projet appelé Apulia Regenerative Cotton.

Avec Cucinelli, en revanche, Marchetti réalise le projet Himalaya Regenerative Fashion Living Lab. Il y a quelques mois, les cinq premiers kilos de cachemire très fin sont arrivés de l'Himalaya, produits dans la zone où, avec le soutien financier de l'entreprise ombrienne, des arbres ont été plantés, plus de 4 000 personnes ont trouvé du travail et l'harmonie avec la terre a été rétablie. Le cachemire est d'excellente qualité", souligne M. Marchetti, "ce qui signifie que le projet est extensible".

Le troisième projet est le passeport numérique du vêtement, qui vise à indiquer au consommateur final l'origine et les normes de durabilité utilisées pour le produire. Il s'agit d'une étape essentielle pour aider les clients à faire des choix éthiques lors de leurs achats, et sur laquelle l'UE travaille en parallèle depuis un certain temps.

Nous n'avons pas encore été impliqués par Bruxelles dans le projet", explique à Alliance News M. Marchetti, l'un des premiers à travailler sur cette question, "mais cela arrivera. Les régulateurs ont une approche différente, ils doivent adopter des lois dans un certain délai, nous faisons l'inverse. Nous commençons maintenant et nous nous frayons un chemin, mais à un moment donné, ces chemins se croiseront".

Et l'un des plus féroces ennemis de la durabilité est ce que l'on appelle la fast-fashion : "Nous avons beaucoup d'entreprises créées de différentes manières", a déclaré M. Cucinelli, "mais la prise de conscience mondiale a eu lieu et, ensemble, nous pouvons changer les choses".

La société qu'il a fondée, Brunello Cucinelli Spa, a enregistré au premier trimestre 2023 une augmentation de 35 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente, avec des recettes nettes de 265,3 millions d'euros, contre 196,9 millions d'euros.

Pour Cucinelli, la durabilité est également culturelle, morale et économique : "Que fait l'entreprise pour développer la culture de sa terre, se demande l'entrepreneur, et pour améliorer la vie de ses travailleurs ?

"Nous avons besoin de mains sages. Qui est prêt à travailler pour 1 200 euros dans nos usines ? - demande Cucinelli - Nous aimerions que certains emplois soient occupés par les enfants des autres. Avec 1 % de profit, on peut changer totalement la vie du travailleur. C'est cela la durabilité économique. Les hôteliers ne trouvent pas de personnel. Pourquoi ne pas augmenter les salaires au lieu de supporter le coût d'un dîner de millionnaire à New York ? Il s'agit là aussi de durabilité, de durabilité humaine. Nous devons équilibrer les profits, nous travaillons tous pour un profit, mais il y a un bon et un mauvais profit".

Au cours de la réunion, il a également confirmé qu'il n'avait pas l'intention de tirer parti de stratagèmes courants, tels que le transfert du siège social vers des lieux plus avantageux sur le plan fiscal : "J'aimerais transférer la société au Luxembourg, m'a dit un jour quelqu'un. Je l'ai invité à venir dans nos locaux, ce qui représentait plusieurs heures de route. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai demandé : cette entreprise a-t-elle l'air d'avoir des roues ? Et il est parti. Comment ma belle Italie peut-elle se développer si je ne la soutiens pas avec mes impôts ? Je suis heureux d'être italien", a-t-il conclu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

