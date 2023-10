(Alliance News) - Brunello Cucinelli Spa a annoncé jeudi que ses revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté de 28 % en glissement annuel pour atteindre 818,4 millions d'euros, contre 642,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

En Italie, les revenus ont augmenté de 78,0 millions d'euros à 97,2 millions d'euros, en Europe (hors Italie) de 184,2 millions d'euros à 217,9 millions d'euros, dans les Amériques de 233,9 millions d'euros à 284,7 millions d'euros et en Asie de 146,0 millions d'euros à 218,6 millions d'euros.

Parmi les activités, le commerce de détail a progressé de 35 % au cours des neuf mois et le commerce de gros de 17 %.

"Nous envisageons donc 2023 comme une très, très bonne année, avec une croissance finale attendue entre 20 % et 22 %, par rapport à l'estimation précédente d'une augmentation d'environ 19 %, et une perception très élevée du style de vie et de l'allure que notre marque exprime", a déclaré la société.

"Pour 2024 et 2025, nous envisageons une croissance saine et équilibrée de l'ordre de 10 %, tout en continuant à mettre l'accent sur le style, l'élégance, la rareté et l'exclusivité de la marque. Grâce à la belle prise de commandes réalisée pour les collections Homme et Femme printemps-été 2024, nous pensons que notre visibilité sur le projet de croissance 2024 est désormais 'plus que bonne'."

"Quant à 2025, nous pensons enfin avoir une "bonne" visibilité, soutenue par les caractéristiques structurelles de la demande de luxe haut de gamme, le potentiel de croissance sur tous les marchés et dans les deux canaux, et le projet d'ouverture de boutiques sélectionnées en cours."

Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur de la création de la maison de couture, a déclaré : "Au cours des neuf premiers mois de cette année particulièrement belle, nous avons réalisé une croissance significative des ventes et de l'image, et compte tenu de la grande qualité des ventes, nous envisageons un bénéfice sain et magnifique en conséquence. Nous constatons une forte demande pour des vêtements de haute qualité, fabriqués à la main, qui représentent cette idée de "luxe silencieux et précieux", qui reflète notre personnalité".

"Sur la base de ces considérations, nous avons choisi de relever nos estimations de croissance des ventes pour la fin de l'année de 19% à entre 20% et 22%. Compte tenu des excellentes ventes de la saison automne-hiver 2023 et des prises de commandes exceptionnelles pour la saison printemps-été 2024, nous maintenons également une perspective très positive sur notre projet de croissance équilibrée pour 2024, que nous avons estimé à environ 10 %."

"Et en ces jours de douloureuse actualité, de toute mon âme, de tout mon esprit, j'espère et j'invoque les grands de la terre, les gardiens pro-tempore de la Création, afin qu'ils soient éclairés, qu'ils deviennent eux-mêmes des lampes, pour éclairer les ténèbres de la guerre et trouver le chemin de la paix pour tant d'êtres humains qui souffrent".

L'action Brunello Cucinelli a clôturé jeudi en hausse de 0,1 %, à 71,65 euros par action.

