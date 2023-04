Cucinelli, un chiffre d'affaires en hausse de 35 % au premier trimestre

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Brunello Cucinelli Spa a annoncé mardi qu'il avait examiné le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, faisant état d'une croissance de 35 % dans les différentes zones géographiques et dans les deux canaux de vente, au détail et en gros.

Dans le détail, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 265,3 millions d'euros, contre 196,9 millions d'euros à la même période l'année dernière.

En Italie, le chiffre d'affaires s'élève à 27,6 millions d'euros, contre 24,2 millions d'euros au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 10 %.

En Europe, hors Italie, le chiffre d'affaires s'élève à 67,9 millions d'euros contre 58,2 millions d'euros au T1 2022, soit une hausse de 26 %.

Dans les Amériques, le chiffre d'affaires s'élève à 95,5 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport aux 66,9 millions d'euros de l'année précédente.

En Asie, le chiffre d'affaires s'élève à 74,2 millions d'euros, contre 47,6 millions d'euros au T1 2022.

Par canal de distribution, le commerce de détail a enregistré un chiffre d'affaires de 164,0 millions d'euros, en hausse de 64 % par rapport aux 100,1 millions d'euros enregistrés en 2022.

Le canal de vente en gros a déclaré un chiffre d'affaires de 101,3 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre 96,7 millions d'euros.

"La croissance de 35% au premier trimestre 2023 rend l'attente d'atteindre une croissance globale d'environ 15% en 2023 très concrète et solide, ce que nous considérons comme sain et équilibré. Nous pensons qu'il est nécessaire de garder à l'esprit que le résultat des trois premiers mois de 2023 est favorisé de manière décisive par la base de comparaison du premier trimestre 2022, qui est relativement moins difficile que les trimestres suivants. En particulier, en comparant avec l'année dernière, nous avions qualifié le résultat du premier trimestre de 'bon', le deuxième trimestre de 'plus que bon' et les deux derniers trimestres de 'très bon'", explique l'entreprise dans une note.

"Les taux de croissance du premier trimestre 2023, par rapport aux attentes de fin d'année, bénéficient également de la persistance de certains impacts liés à la pandémie sur le premier trimestre 2022, et enfin de la dynamique et du timing du développement du réseau de distribution, qui avait favorisé la croissance notamment au second semestre de l'année dernière. Enfin, nous continuons à considérer qu'une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% est très concrète pour 2024."

Brunello Cucinelli a clôturé mardi dans le vert de 1,7 pour cent à 91,70 euros par action.

