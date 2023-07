Brunswick Corporation conçoit, fabrique et commercialise des produits de navigation de plaisance, notamment des produits de propulsion marine et des bateaux, ainsi que des pièces détachées et des accessoires pour les marchés de la navigation et des véhicules de plaisance. Son secteur se compose de Propulsion, Engine P&A, Navico Group et Boat. Le segment Propulsion fabrique et commercialise une gamme complète de moteurs hors-bord, de moteurs mixtes et de moteurs in-bord, ainsi que des commandes, des gréements et des hélices liés à la propulsion. La division Engine P&A fabrique, commercialise, fournit et distribue des produits pour les marchés marins et non marins. La branche Navico Group conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits et des systèmes pour les marchés de la marine, des véhicules de loisirs, des véhicules spécialisés et de l'industrie. La branche "bateaux" conçoit, fabrique et commercialise une gamme de marques de bateaux et de produits : Les bateaux de sport et de croisière Sea Ray ; les bateaux de sport et de croisière Bayliner, les runabouts et les bateaux de plaisance Heyday ; les bateaux hauturiers en fibre de verre Boston Whaler ; les bateaux de pêche en fibre de verre Lund et les bateaux en aluminium Thunder Jet.

Secteur Produits de récréation