Brunswick annonce la clôture de placements privés pour un produit total de 3,106 millions de dollars

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. ("Brunwick" ou la "société") est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé les financements privés sans courtier annoncés précédemment pour un produit brut total de 3 106 916 $, consistant en l'émission de (i) 5 000 000 d’unités de la société (chacune, une "unité") au prix de 0,22 $ par unité, pour un produit brut de 1,1 million $ et (ii) 9 122 344 actions accréditives de la société (les "actions accréditives"), au prix de 0,22 $ par action accréditive, pour un produit brut de 2 006 916 $ (collectivement, les "placements privés").

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la société (chacune, une "action ordinaire") et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon de souscription entier, un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,28 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture des placements privés. Le produit net des placements privés devrait être utilisé pour l'exploration du projet Fundy Gold nouvellement acquis ainsi que de son portefeuille de projets dans la BMC sous option de Métaux Osisko inc. ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise. Dans le cadre des placements privés, la société a versé une somme totale de 66 221 $ à titre d’honoraires d’intermédiation. Les placements privés ont été réalisés en vertu de dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et sous réserve de l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre des placements privés sont soumis à une période de rétention de 4 mois à compter de la clôture, conformément à la législation applicable en valeurs mobilières. Suite à la réalisation des placements privés, 131 369 712 actions ordinaires de la société sont émises et en circulation. Relations avec les investisseurs La société a retenu les services de The Bid Capital Markets pour assurer les services de relations avec les investisseurs. The Bid Capital Markets aidera à présenter Brunswick à des investisseurs potentiels et assistera la société dans ses efforts de marketing. En contrepartie des services à fournir, les frais encourus par The Bid Capital Markets seront de 6 000 $ par mois en espèces, à compter du 1er novembre 2020 pour une période de 12 mois avec une option de renouvellement pour une nouvelle période de 12 mois. À propos de Brunswick La société, anciennement Komet Resources Inc., fait partie du groupe de sociétés Osisko et est une société d'exploration minière basée à Montréal et cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle a mis en vente ses anciens actifs africains et se concentre désormais sur l'exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l'Est du Canada. Les projets actuels comprennent des systèmes de veines polymétalliques d'or dans le sud du Nouveau-Brunswick (Fundy Gold Project) et de métaux de base de sulfures massifs volcanogènes dans le camp minier de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi). Relations avec les investisseurs/renseignements M. Killian Charles, Président (kcharles@brwexplo.ca). Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de règlementations (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.



