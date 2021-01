Exploration Brunswick annonce son programme pour 2021 20/01/2021 | 13:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer son programme d’exploration planifié pour 2021. Les projets de la Société comprennent le projet aurifère de Fundy Gold et l’option visant le camp minier de Bathurst (CMB), tous deux situés au Nouveau-Brunswick, ainsi que le projet de SMV de Waconichi situé près de la ville de Chibougamau au Québec. Nouveau-Brunswick Projet aurifère Fundy Gold– Or-argent-cuivre Prospection en cours sur l’ensemble de la propriété . Depuis la consolidation de ce projet d’exploration préliminaire à la fin de l’année 2020, BRW a débuté un programme de prospection ciblant certains secteurs prioritaires le long de la zone de cisaillement de Fundy, un important couloir structural profondément enraciné qui recèle plusieurs indices de minéralisation filonienne en or-argent-cuivre. Le programme de prospection et d’échantillonnage sera bonifié en 2021 afin de couvrir la totalité du projet sur ses 45 kilomètres d’étendue latérale. Le premier lot de résultats, comprenant 130 échantillons choisis, est attendu d’ici la fin du mois.

. Depuis la consolidation de ce projet d’exploration préliminaire à la fin de l’année 2020, BRW a débuté un programme de prospection ciblant certains secteurs prioritaires le long de la zone de cisaillement de Fundy, un important couloir structural profondément enraciné qui recèle plusieurs indices de minéralisation filonienne en or-argent-cuivre. Le programme de prospection et d’échantillonnage sera bonifié en 2021 afin de couvrir la totalité du projet sur ses 45 kilomètres d’étendue latérale. Le premier lot de résultats, comprenant 130 échantillons choisis, est attendu d’ici la fin du mois. Résultats d’échantillonnage de sols à Rogers Lake et de tranchées à Little Lepreau attendus au cours des trois prochaines semaines. Ces deux secteurs ont été optionnés par BRW en octobre 2020 (voir le communiqué du 27 octobre 2020). À Rogers Lake, 2 000 échantillons de sols ont été prélevés (à intervalles de 25 m le long de lignes espacées aux 100 m) sur une superficie de 500 hectares. Le programme de géochimie des sols couvrait la très favorable mylonite de Seven Mile Lake, le long de la faille de Belleisle. Des travaux de cartographie, de prospection et des tranchées à Little Lepreau et Rogers Lake ont permis d’identifier d’autres zones de veines et ont mené au prélèvement de 92 échantillons en rainures. Option CMB – Métaux de base Levé électromagnétique en sondage à Key Anacon. Au début-janvier 2021, la Société a débuté un levé électromagnétique de 4 800 m en 5 sondages, ciblant les portions plus profondes du gîte Titan à Key Anacon. Les ressources existantes au gîte Titan (0,29 Mt à des teneurs de 4,36 % Zn, 1,57 % Pb, 0,65 % Cu et 38,80 g/t Ag dans la catégorie indiquée et 0,98 Mt à des teneurs de 4,12 % Zn, 1,62 % Pb, 0,78 % Cu et 42,90 g/t Ag dans la catégorie présumée) ont été définies de la surface jusqu’à une profondeur d’environ 550 mètres. Fait à noter : le sondage historique KA-01-15B, l’un des sondages qui fera l’objet d’un levé, a recoupé de la minéralisation (10,03 % éq.Zn sur 13,00 m) à environ 550 m sous la limite des ressources actuelles du gîte Titan.

Au début-janvier 2021, la Société a débuté un levé électromagnétique de 4 800 m en 5 sondages, ciblant les portions plus profondes du gîte Titan à Key Anacon. Les ressources existantes au gîte Titan (0,29 Mt à des teneurs de 4,36 % Zn, 1,57 % Pb, 0,65 % Cu et 38,80 g/t Ag dans la catégorie indiquée et 0,98 Mt à des teneurs de 4,12 % Zn, 1,62 % Pb, 0,78 % Cu et 42,90 g/t Ag dans la catégorie présumée) ont été définies de la surface jusqu’à une profondeur d’environ 550 mètres. Fait à noter : le sondage historique KA-01-15B, l’un des sondages qui fera l’objet d’un levé, a recoupé de la minéralisation (10,03 % éq.Zn sur 13,00 m) à environ 550 m sous la limite des ressources actuelles du gîte Titan. Forage dans la ceinture de Brunswick vers la fin du T2. Le nouveau modèle lithologique le long de la ceinture de Brunswick, du gisement Brunswick n°12 à Gilmour South, a permis de générer de nouveaux secteurs d’intérêt qui sont complètement inexplorés. Plusieurs de ces secteurs d’intérêt n’étaient pas reconnus comme tels par les exploitants antérieurs et ont été identifiés à la suite d’importants travaux de compilation au cours des trois dernières années. Des modèles fil-de-fer seront définis au sein du modèle au T1, incluant 50 sections géologiques couvrant une étendue de 3 à 4 kilomètres, sur une distance latérale totale de 22 kilomètres. Plusieurs de ces cibles présentent des anomalies de résistivité, électromagnétiques, magnétiques, gravimétriques et/ou géochimiques coïncidentes. Québec Projet de SMV Waconichi – Métaux de base Levé aéroporté de gradiométrie gravimétrique réalisé au S1. BRW a identifié plusieurs cibles EM prometteuses sur la propriété et se servira des résultats du levé gravimétrique pour mieux prioriser les cibles sur le projet.

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Avec la clôture de deux financements sursouscrits vers la fin de l’année 2020, nous sommes en bonne position pour mettre en œuvre un programme d’exploration robuste ciblant tous nos projets dans l’Est du Canada. J’ai très hâte de voir les résultats de nos programmes de prospection et d’échantillonnage de sols et de rainures réalisés en 2020 sur notre projet Fundy Gold. Depuis la première phase de jalonnement en octobre 2020, nous avons agrandi notre position de terrain sur ce projet aurifère à près de 53 000 hectares. Ce secteur présente plusieurs caractéristiques typiques des camps aurifères bien nantis, mais n’a fait l’objet que de très peu de travaux d’exploration. Nous nous attendons à ce que l’année 2021 soit remplie de catalyseurs alors que nous explorons en vue de faire les prochaines découvertes de métaux précieux et de métaux de base dans l’Est du Canada. À propos d’Exploration Brunswick La Société, anciennement Les Ressources Komet, fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle est en voie de vendre tous ses actifs africains et se concentrer désormais sur l’exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l’Est du Canada. Les projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet Fundy Gold) et des projets de métaux de base de type SMV dans le nord du Nouveau-Brunswick (camp minier de Bathurst) et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi). Relations avec les investisseurs/Demandes d’information M. Killian Charles, président (info@BRWexplo.com) Mise en garde à propos des renseignements prospectifs Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs, comprennent notamment, sans s’y limiter, le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques; les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les évènements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.





© GlobeNewswire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BRUNSWICK EXPLORATION INC. 13:01 Exploration Brunswick annonce son programme pour 2021 GL 2020 Brunswick annonce la clôture de placements privés pour un produit total de 3,.. GL 2020 Brunswick Exploration annonce des placements privés sans courtier pour un mon.. GL 2020 Exploration Brunswick annonce des changements à la direction GL