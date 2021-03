Exploration Brunswick annonce un corridor d'anomalies en or de 5 km de long sur le projet aurifère Fundy

MONTRÉAL, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de son programme d’échantillonnage des sols de 2020 sur le projet aurifère Fundy (le « projet ») situé dans le sud du Nouveau-Brunswick (figure 1). Les résultats de ces premiers travaux confirment l’opinion de la Société à l’effet que la zone de cisaillement de Fundy est un système aurifère-polymétallique de type orogénique sous-exploré, associé à une zone de faille d’échelle régionale.



Faits saillants du levé de sols :

Valeurs anomales en or dans les sols sur toute la longueur de la grille, soit 5 kilomètres, et restant ouvertes dans toutes les directions (figure 2);

121 des 1 904 échantillons ont titré de plus de 10 ppb d’or et 25 des 1 904 échantillons ont titré plus de 50 ppb d’or (jusqu’à 16 200 ppb d’or);

Plusieurs anomalies en or dans les sols coïncident avec des anomalies magnétiques et des linéaments Lidar.



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Ces premiers résultats sont très encourageants et ajoutent du poids à notre conviction que le projet aurifère Fundy est très favorable pour la découverte de gisements de métaux précieux. La région n’a jamais fait l’objet d’exploration systématique dans le passé, et depuis le jalonnement de notre position de terrain de 53 000 hectares en 2020, les données des levés magnétiques, de résistivité, de gravité et Lidar ont été retraitées, et toutes les données disponibles sur les tills, les sols et les sédiments de ruisseaux ont été compilées. Ceci, combiné aux travaux de prospection préliminaire, a permis à BRW d’identifier de nombreux secteurs minéralisés au sein de multiples corridors bordés par des failles mylonitiques. Nous sommes très excités à propos de ce projet et nous planifions poursuivre nos efforts de prospection de façon plus agressive au cours des mois à venir, sur les anomalies de sols et les zones de failles. »

Détails du levé de sols

Ce programme était une première étape dans l’évaluation du potentiel aurifère le long de la suite métamorphique très déformée de Seven Mile Lake (SML) (voir la figure 1). La grille d’échantillonnage des sols (horizon B) couvre une superficie de 500 hectares, sur une distance d’environ 5 kilomètres de long par 1 kilomètre de large, et totalise 1 904 échantillons prélevés à intervalles de 25 m le long de lignes espacées aux 100 mètres. La grille était géologiquement circonscrite à la zone de déformation principale de SML, et de vastes anomalies en or sont présentes à plusieurs endroits au sein de la suite métamorphique.

La mylonite de SML se poursuit au-delà des limites de la grille et s’étire sur une distance d’environ 18 kilomètres. Elle est bordée par la faille de Belleisle le long du contact sud, une faille d’envergure régionale. Fait important à noter, la cartographie gouvernementale de la géologie du Quaternaire décrit le till sous les sols comme une mince couche d’une épaisseur moyenne de moins de 1 mètre.

D’autres structures minéralisées pourraient aussi exister hors de la principale zone de déformation présentement ciblée par l’échantillonnage de sols. Jusqu’à présent, les échantillons anomaux sont associés à des hauts et des bas magnétiques, ainsi que des linéaments Lidar. Des travaux de suivi sont prévus au T2 et au T3 2021.

Programme d’exploration 2021

La Société continuera de réaliser des travaux de prospection et des levés de sols de façon agressive le long des principaux couloirs de déformation et zones de faille, incluant la suite métamorphique de SML et la suite métamorphique de Pocologan (SMP) dès le printemps (voir la figure 1). La SMP s’étire sur une distance latérale de 25 kilomètres et est considérée comme une zone de déformation mylonitique très favorable mais qui a connu très peu d’exploration historique. BRW réalisera également un levé de tills à la grandeur de la propriété selon un espacement d’environ 500 m, le long et à proximité de tous les chemins et les routes accessibles. Selon les résultats des programmes d’échantillonnage des sols, des tills et des travaux de suivi par prospection, la Société s’attend à réaliser un programme de tranchées et/ou de forage au T4 2021.

Survol du projet aurifère Fundy

Le projet est situé à 15 minutes à l’ouest de la ville de Saint John, et s’étend sur une distance d’environ 45 kilomètres jusqu’à la ville de Saint George. Le secteur est situé au sein de la zone de cisaillement de Fundy qui borde les terranes géologiques de Gander et Avalon, ce dernier ayant produit environ 6 Moz d’or dans la ceinture des Carolines aux États-Unis. La position de terrain de 53 000 hectares récemment acquise a été sous-explorée, la majorité des travaux étant de nature géologique, avec quelques campagnes limitées de prospection en surface.

Le projet est considéré très favorable puisqu’il englobe plusieurs indices filoniens aurifères-polymétalliques au sein de la grande zone de cisaillement de Fundy. Cette structure majeure traverse le sud du Nouveau-Brunswick au complet, et est constituée de multiples failles profondément enracinées qui exposent des panneaux de roches sédimentaires, volcaniques et des granitoïdes ainsi que des mylonites, juxtaposés durant de multiples événements orogéniques survenus sur une longue période de temps.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, géo., directeur, Nouveau-Brunswick, géologue professionnel agréé au Nouveau-Brunswick.

Les échantillons de sols ont été analysés pour l’or par pyroanalyse standard (30 grammes) avec fini par absorption atomique (AA), et ont été analysés pour 45 autres éléments par spectroscopie d’émission avec plasma à couplage inductif (ICP) aux installations des Laboratoires AGAT à Mississauga (Ontario). À chaque 20 échantillons, des duplicatas de terrain ont été prélevés à environ 1 mètre de l’échantillon d’origine. Des analyses internes de matériaux de référence et de duplicatas de pulpes ont été effectuées au laboratoire.

L’échantillon qui a livré une teneur de 16 200 ppb ne contenait pas suffisamment de matériel pour refaire l’analyse avec fini gravimétrique; des vérifications par pyroanalyse avec fini AA ont été effectuées sur le matériel résiduel et ont livré des teneurs de plus de 1030 ppb. Certains échantillons contenaient moins de 30 grammes de pulpe, en raison de la granulométrie grossière et de la composition granitique de l’horizon B.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société a vendu tous ses actifs africains et se concentre désormais sur l’exploration et le développement de propriétés pour l’or et les métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), des projets de métaux de base de type SMV dans le camp de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick (BMC) et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi), et le nouveau projet de nickel-cuivre du Lac Édouard au Québec.

