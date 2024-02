BSA Limited est une société australienne de sous-traitance de services techniques complets. La société se concentre sur la fourniture de services dans le domaine des infrastructures de communication et de services publics, ainsi que sur les solutions immobilières. La société opère à travers deux segments : BSA Communications & Utility Infrastructure (CUI) et BSA Advanced Property Solutions (APS). Le segment CUI fournit des services aux secteurs des télécommunications, de la télévision par abonnement et des services publics. Ces services comprennent la fourniture de services groupés sur des réseaux fixes et sans fil, l'installation de la télévision par abonnement et l'installation de compteurs intelligents. Le segment APS assure la conception, l'installation, la maintenance et l'optimisation des services aux bâtiments pour tous les biens matériels dans les installations et les infrastructures, y compris la détection et l'extinction des incendies, les services mécaniques, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la réfrigération, l'électricité et les systèmes de gestion des bâtiments.

Secteur Construction et ingénierie