BSEL Infrastructure Realty Limited annonce la démission de Kiritkumar Ramniklal Kanakiya au poste de directeur général

BSEL Infrastructure Realty Limited a annoncé que M. Kiritkumar Ramniklal Kanakiya, directeur et PDG de la société, a présenté sa démission du poste de directeur et de personnel de gestion clé de la société. La société a accepté sa démission et il cessera d'être PDG à compter de la fermeture des heures de travail du 16 juillet 2022, en raison de certaines préoccupations.