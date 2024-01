(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

BSF Enterprise PLC - Investisseur en biotechnologie basé à Londres et propriétaire de la société britannique d'ingénierie tissulaire 3D Bio-Tissues - La perte avant impôts pour l'année au 30 septembre se creuse à 1,6 million de livres sterling, après 929.432 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de zéro à 12 942 GBP, avec un coût des ventes de 71 324 GBP. Les frais administratifs passent de 927 322 GBP à 1,6 million GBP. Le bénéfice par action passe de 2,06 pence à 1,59 pence. La trésorerie et les équivalents totalisent 2,3 millions de livres sterling à la fin de l'année, contre 1,1 million de livres sterling à la même époque l'année précédente. Le solde de trésorerie est de 1,6 million de livres sterling le mercredi. Che Connon, directeur général, déclare que BSF "progresse à grands pas vers ses objectifs stratégiques", sa stratégie étant de "développer BSF en un écosystème d'entreprises de biotechnologie de premier plan qui peuvent apporter des produits transformateurs aux marchés de la santé, de la mode et de l'agriculture cellulaire".

----------

Blencowe Resources PLC - Développeur du projet de graphite Orom-Cross en Ouganda - La perte avant impôt pour l'exercice clos le 30 septembre s'est creusée pour atteindre 1,4 million de GBP, contre 1,1 million de GBP l'année précédente. Les frais administratifs passent de 681 488 GBP à 1,3 million GBP. La société déclare avoir engagé des frais d'exploration capitalisés à hauteur de 1,2 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente, ce qui est conforme aux attentes du conseil d'administration. Le solde de trésorerie au 30 septembre est de 129 853 GBP, en baisse par rapport aux 346 994 GBP de l'année précédente.

----------

Intuitive Investments Group PLC - société d'investissement axée sur les secteurs des sciences de la vie et de la technologie - La valeur nette d'inventaire par action au 30 septembre est de 12,04 pence, soit une baisse de 33 % par rapport aux 17,95 pence enregistrés à la même date l'année précédente. La société se dit bien placée pour accroître la valeur actionnariale au cours des prochains mois, suite à son investissement "transformationnel" dans Hui10 Inc, qui détient des intérêts dans deux entreprises opérationnelles "impliquées dans la transformation numérique de la loterie chinoise". Il ajoute que 2023 "a été une année de transformation pour l'IIG et jette les bases de nouveaux progrès en 2024". La perte pour l'exercice clos le 30 septembre s'est creusée pour atteindre 3,2 millions de GBP, contre 1,2 million de GBP l'année précédente, le déficit passant de 1,1 million de GBP à 2,5 millions de GBP. Les liquidités à la fin de l'année s'élèvent à 1,7 million de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling. Le bénéfice par action passe de 2,01 à 4,13 pence.

----------

New Energy One Acquisition Corp PLC - Société d'acquisition à but spécifique basée à Londres qui recherche des cibles dans le secteur de la transition énergétique - annonce une perte avant impôts de 3,3 millions de GBP pour les six mois se terminant le 31 octobre, contre 8,0 millions de GBP l'année précédente. Les frais administratifs passent de 397 254 GBP à 1,9 million GBP. Les charges financières diminuent de 4,8 millions de livres sterling à 989 067 livres sterling. La perte par action passe de 1,29 pence à 0,56 pence. La société dispose de 2,1 millions de livres sterling de trésorerie et d'équivalents au 31 octobre, contre 1,2 million de livres sterling à la même date en 2022. Le président Volk Beckers déclare que le semestre "a vu un élan significatif, à la fois législatif et d'action d'entreprise, dans les entreprises liées à la transition énergétique". Il ajoute toutefois que "les marchés boursiers britanniques ont été difficiles et l'appétit des investisseurs pour de nouvelles émissions reste un obstacle à la capacité de NEOA à réaliser un regroupement d'entreprises".

----------

Sylvania Platinum Ltd - producteur et développeur de métaux du groupe du platine avec des actifs en Afrique du Sud - N'enregistre aucune blessure avec arrêt de travail au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre. Les recettes nettes s'élèvent à 20,9 millions d'USD, contre 19,7 millions d'USD au premier trimestre. Le bénéfice net diminue de 13 %, passant de 1,8 million USD à 1,6 million USD. Le bénéfice du groupe avant intérêts, impôts et amortissements passe de 2,8 millions USD à 4,4 millions USD. La société indique qu'elle conserve d'importantes réserves de trésorerie pour financer ses initiatives d'expansion et de coentreprise. Le projet Thaba JV progresse comme prévu, la construction des travaux de terrassement et de génie civil ayant commencé en décembre. Sylvania Dump Operations a produit 18 232 onces de métaux du groupe platine 4E, soit une baisse de 10 % par rapport aux 20 173 onces 4E du premier trimestre, mais en ligne avec les prévisions.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.