BSF Enterprise fait son entrée sur le marché américain OTCQB Venture Market

(Alliance News) - BSF Enterprise PLC a déclaré jeudi qu'elle avait soumis une demande de négociation de ses actions sur le marché OTCQB Venture Market aux Etats-Unis.

Les actions de BSF Enterprise étaient en hausse de 9,3% à 16,40 pence chacune à Londres jeudi à la mi-journée.

La société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les solutions biotechnologiques a déclaré que la négociation sur l'OTCQB lui permettrait d'accéder à "l'un des plus grands marchés d'investissement au monde" et de toucher un plus grand nombre d'investisseurs. Cela s'ajoute à la possibilité d'accroître la liquidité des actions de la société.

BSF Enterprise a fait remarquer qu'il n'y a pas de levée de fonds associée à la négociation sur l'OTCQB, tandis que les actions continueront d'être négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres, où BSF Enterprise est cotée.

"Rejoindre le marché OTCQB [...] contribue à améliorer notre profil international, ce qui pourrait s'avérer inestimable compte tenu du potentiel mondial de nos produits d'agriculture cellulaire, leaders sur le marché, à mesure que nous ouvrons des canaux de vente sur les principaux marchés mondiaux", a déclaré le directeur général Che Connon, qui est également président-directeur général de sa filiale 3D Bio Tissues Ltd.

Lundi, BSF Enterprise a également fait le point sur l'avancement du produit commercial phare de SD Bio Tissues, City-Mix, un supplément de milieu de culture non toxique agissant comme un "booster de cellules".

Elle a indiqué qu'un certain nombre d'opportunités commerciales se sont présentées à 3D Bio Tissues depuis qu'elle a conçu son plan de mise sur le marché pour City-Mix, notamment en décrochant son premier accord depuis qu'elle a achevé son évaluation de City-Mix.

Elle a ajouté que 3D Bio Tissues a pris contact avec 60 entreprises, dont 26 ont progressé vers de nouvelles opportunités commerciales, et a également pris contact avec des distributeurs au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Australie, en Suisse, en Italie et aux Pays-Bas.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

