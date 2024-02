BSF Enterprise PLC est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement de solutions biotechnologiques utilisant l'ingénierie tissulaire à base de cellules pour aider à produire de la viande cultivée, du cuir cultivé en laboratoire, ainsi que des cornées humaines, du collagène de croissance et des substituts de peau. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, 3D Bio-Tissues Limited (3DBT), qui est une société d'agriculture clinique et cellulaire engagée dans la production de cornées humaines qui pourraient aider à restaurer la vision de millions de personnes. 3DBT possède trois volets de propriété intellectuelle, chacun ayant une orientation sectorielle différente et un calendrier de développement et de recettes. City-mix de 3DBT est un agent de croissance cellulaire exempt d'animaux qui permet de cultiver des cellules de peau, de muscle et de graisse utilisées pour la production de viande et de cuir en laboratoire. Le lipopeptide Etsyl de 3DBT augmente activement la production de collagène dans les cellules de la peau humaine, ce qui peut être utilisé dans les produits cosmétiques et de soins de la peau.

Secteur Produits pharmaceutiques